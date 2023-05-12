【美股焦點】電動車生產商Vinfast簽業務合併協議　將在美股上市

電動車生產商VinFast與Black Spade Acquisition（美：BSAQ）宣布已簽署業務合併協議。交易完成後，VinFast的股權價值將超過230億美元，並將在美國上市。預計交易將於今年下半年完成

在今次該次業務合併中，VinFast被評估為擁有約270億美元企業價值及股權價值230億美元，交易預計將於2023年下半年完成，但須等待監管機構及股東批准以及達成一般性交易條件。交易完成後，VinFast的現有股東將持有已合併公司約99%股份。

VinFast Auto全球首席執行官Thuy Le表示，公司已展現出其迅速打入國際市場的能力。在美國上市可為公司未來全球發展提供理想集資渠道。

BSAQ主席兼聯席行政總裁譚志偉指VinFast已建立一個每年最多可生產多達30萬輛電動汽車的生產設施，並受惠於越南最大企業集團之一Vingroup支持，對VinFast未來在越南及全球的增長潛力感到樂觀。

2017年成立的VinFast現時年產量能達30萬輛，2022年轉型為純電動汽車製造商。迄今為止，已向越南客戶交付四款電動汽車，今年年初向北美出口首批VF 8電動汽車。



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編輯：葉志偉