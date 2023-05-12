【新股IPO】一脈陽光遞交來港上市申請 中信證券為獨家保薦人

內地醫學影像專科醫療集團一脈陽光向港交所遞交來港主板上市申請，並已聘任中信証券為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，按醫學影像中心網點數目、設備數目、執業影像醫生數目、日均檢查量及患者支付的費用計，公司在中國所有第三方醫學影像中心運營商中排名第一。公司亦是中國唯一一家為整個醫學影像產業鏈提供全面影像服務及價值的醫學影像平台營運商及管理者，中國第三方醫學影像中心市場五大參與者中的其他四大參與者(按患者支付的費用計)並無同時提供與公司的影像賦能解決方案及一脈雲服務相似的解決方案及服務。

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目前，一脈陽光已在中國建立和運營了一個覆蓋16個省、自治區及直轄市從一二線城市輻射至54個縣級行政區的醫學影像中心網絡。截至2022年12月底止，該網絡由86個影像中心組成，包括：7個旗艦型影像中心；24個區域共享型影像中心； 42個專科醫聯體型影像中心；以及13個運營管理型影像中心。

於往績記錄期，公司的收入和毛利顯著增長，其總收入由2020年的人民幣5.015億元增加18.1%到2021年的人民幣5.920億元，並於2022年進一步增加32.5%至人民幣7.844億元，2020年至2022年的複合年增長率為25.1%。

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公司的毛利由2020年的1.569億元人民幣增加11.7%至2021年的1.752億元人民幣，並於2022年進一步增加35.3%至2.370億元人民幣，2020年至2022年的複合年增長率為22.9%。於2020年至2022年，公司自影像中心服務產生的收入分別為3.395億、4.423億及4.977億元人民幣，儘管於往績記錄期受到COVID-19疫情的影響，仍按21.1%的複合年增長率增長。

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記者：張以正