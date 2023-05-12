  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】一脈陽光遞交來港上市申請 中信證券為獨家保薦人

股樓投資 21:18 2023/05/12

分享：

分享：

內地醫學影像專科醫療集團一脈陽光向港交所遞交來港主板上市申請，並已聘任中信証券為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，按醫學影像中心網點數目、設備數目、執業影像醫生數目、日均檢查量及患者支付的費用計，公司在中國所有第三方醫學影像中心運營商中排名第一。公司亦是中國唯一一家為整個醫學影像產業鏈提供全面影像服務及價值的醫學影像平台營運商及管理者，中國第三方醫學影像中心市場五大參與者中的其他四大參與者(按患者支付的費用計)並無同時提供與公司的影像賦能解決方案及一脈雲服務相似的解決方案及服務。

 

同場加映﹕【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

目前，一脈陽光已在中國建立和運營了一個覆蓋16個省、自治區及直轄市從一二線城市輻射至54個縣級行政區的醫學影像中心網絡。截至2022年12月底止，該網絡由86個影像中心組成，包括：7個旗艦型影像中心；24個區域共享型影像中心； 42個專科醫聯體型影像中心；以及13個運營管理型影像中心。

於往績記錄期，公司的收入和毛利顯著增長，其總收入由2020年的人民幣5.015億元增加18.1%到2021年的人民幣5.920億元，並於2022年進一步增加32.5%至人民幣7.844億元，2020年至2022年的複合年增長率為25.1%。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

公司的毛利由2020年的1.569億元人民幣增加11.7%至2021年的1.752億元人民幣，並於2022年進一步增加35.3%至2.370億元人民幣，2020年至2022年的複合年增長率為22.9%。於2020年至2022年，公司自影像中心服務產生的收入分別為3.395億、4.423億及4.977億元人民幣，儘管於往績記錄期受到COVID-19疫情的影響，仍按21.1%的複合年增長率增長。

同場加映﹕【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款