【AI熱潮】亞視宣布與深圳未來派合作 研究以AI技術生成電視內容

亞洲電視控股（00707）周五（5月12日）宣布，與深圳友倍親未來派人工智慧有限公司（「未來派」）訂立戰略合作協議，亞洲電視將向未來派投資8,000萬港元。

亞洲電視認為，此次戰略合作與投資，將為公司的發展帶來極大的戰略價值，提高本公司的核心競爭力，並將進一步推動本公司拓展業務範圍及提升市場份額。

根據公布內容，亞洲電視將與未來派，將共同推進以AI技術為基礎的電視內容生成，提高節目品質和收視率；利用未來派的智慧推薦系統，為觀眾提供更加精准、有針對性的節目推薦；及結合未來派的大資料技術，進行深入的市場調研和分析，幫助公司更好地拓展市場、提升業務運營效率。

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亞視指，此次合作將有助於亞視更好地利用未來派的人工智慧技術與產品，以打造更具競爭力的電視服務體系，提升電視節目的創新水準，滿足廣大觀眾 對高品質電視內容的需求。

未來派是一家專注於人工智慧領域的高科技企業，業務範圍涵蓋自然語言處理、機器學 習、深度學習等多個方面。

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編輯:黃銳