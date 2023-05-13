【裝修設計】四口之家豪擲98萬　706呎單位化身北歐風　廚房採玻璃間隔用途更多元

不少人都喜歡選購「變形家具」，貪其靈活度高，適合不同場景使用，但原來只要在間隔上稍花心思，家中的格局都可擁有不同的使用方式。居於元朗雍翠豪園的一家四口打算全屋翻新，而為了更活用空間，廚房以玻璃趟門作間隔，平時可收起趟門，配上雲石大枱，即變成聚餐或與小朋友溫習的空間。即使關上趟門，亦保留空間感，營造出符合戶主需求的簡約北歐風格。

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是次裝修的單位實用面積706平方呎，由一家四口與工人同住，戶主希望能夠住得更舒適，因而花費98萬元翻新單位。設計師透露，戶主希望單位設計偏向簡約北歐風格，他們利用不同石材，以及少量鏡的元素，同時以白，灰及深色木色為主調，能夠保留單位的空間感之餘，也能營造出簡約、俐落的感覺。

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為了令單位視覺上更開揚，廚房以玻璃趟門作間隔，可靈活變成半開放或全開放式，再搭配雲石大枱，不論關上或拉開趟門，都能有不同的使用模式。設計師指出，因為戶主日常愛下廚，每當煮食時可趟開間隔及關起玻璃門，以阻隔油煙；若是收起玻璃趟門，雲石大枱不只可當成廚房中島及飯桌使用，也能變成與朋友聚餐或與小朋友溫習的空間。

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另一個較大的變動則是小朋友的睡房。設計師說，單位原本是兩間細房，戶主考慮到，如小朋友想房內各自擁有基本設備，如睡床、書枱、衣櫃等，房間會相當擁擠。因此設計師建議打通兩房，二人同房就有更多活動及儲物空間，他們的關係亦能更親密，戶主亦喜歡此一方案。

此外，由於戶主希望浴室變得更寬敞，以及增加主人房收納衣物位置，於是設計師改動兩個原本面積大小相約的浴室，擴大客廁，主廁則只留保基本設備，摒棄淋浴位，以增設開放式衣帽間，滿足戶主的儲物需要。

＊相片由AT Creations Limited提供

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