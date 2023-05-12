▲ 【大酒店旗下】香港半島酒店推獎賞活動 購物滿8000元可換領獎賞及體驗

大酒店 （00045） 旗下香港半島酒店精品廊完成翻新，並推出「慢活時光，盡在香港半島酒店」獎賞活動，由5月18日至28日期間，於半島精品廊單日購物達到8000元的顧客，可在推廣期內換領特選品牌的獨家獎賞，包括BHC PRESITGET HAIR & BARBER髮廊消費禮券500元、《釧》Kushiro餐飲禮券300元、半島精品店與咖啡廳禮券及飲品禮券100元、Mercato Gourmet購物禮券200元等。顧客需出示單日消費收據，並於微信註冊加入「半島·臻伴」，以兌換及享受購物獎賞。

累積消費金額最高的三位顧客（於每個消費類別至少消費一次），將獲得全新開幕的伊斯坦堡半島酒店住宿禮遇、香港半島酒店住宿及飛行餐宴體驗或曼谷半島酒店的住宿體驗，而符合資格的客人將於活動期結束後7個工作天內通過微信小程序獲得通知。

另外，香港半島酒店將自6月起於微信小程序提供不同體驗，供會員報名，包括半島小熊朱古力工作坊、「All Things Italy」品味意大利活動、「經典雞尾酒」調酒大師班、蝴蝶袋巾工藝工作坊、珠寶設計工作坊等。

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編輯：陳韻妍