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【大行報告】 高盛看好電信行業增長前景 上調中移動目標價至75元

股樓投資 21:42 2023/05/12

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高盛發表最新研究報告指出，首季中國電信行業整體平穩增長，服務收入增長達到6%至8%，淨利潤增長約10%，利潤率基本穩定，預計年內增長前景依然強勁。該行上調中移動（00941）目標價至75元，以反映管理層對未來兩年業績的最新預期。

同場加映﹕【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

該行指，受惠於寬頻客戶增長超出往年同期，帶動固網收入高於原先預測。至於中移動管理層就2024和2025財年的雲服務收入給予的最新指引，高盛也上調中移動未來兩年收入預測1%至2%，EBITDA預測上調2%至4%，淨利潤預測上調4%至8%。該行亦上調中移動未來3年的派息預測，估計2023年派息可增15%至每股4.53元（人民幣，下同），2024和2025年分別達5.08元和5.54元。

不過，高盛認為中移動目標價潛在升幅不及其他電訊股，因此維持「中性」評級。

【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍【見下頁

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【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

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記者：郭秀慧

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