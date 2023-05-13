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【消費習慣】疫情改變了港人消費模式　更願意為身心健康花費

商業 15:00 2023/05/13

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過去3年，香港人的消費習慣的在疫情下改變不少，就算通關復常後，也沒有「回到過去」。Mastercard經濟研究所分析過去3年香港人消費習慣的變化，以及觀察香港人在餐飲、購物、寵物等方面的消費偏好，發現雖然本地消費模式、態度及行為均受疫情影響而轉變，但在後疫情時代下，香港會持續迎來消費復甦以及五大新消費習慣。 

Mastercard經濟研究所分析了2019年至2022年期間，香港人在各類別的消費模式，參照同期2019冠狀病毒病感染數目和政府社交距離措施，發現疫情對消費者的行為和態度均產生重大影響，其中不少市民在經歷社交距離措施後轉為在家工作，並更關注整體身心健康。  Mastercard亞太及中東地區首席經濟學家David Mann表示

消費是本地經濟復甦的重要支柱，隨著社會步入後疫情時代，預計主流消費領域如服裝、鞋類和珠寶等將出現反彈。

消費模式的五大轉變

重新擁抱期待已久的購物體驗： 消費者尋求改善身心健康的方法，香港人越來越傾向以「零售療法」來關愛自己。

消費者渴望在防疫措施放寬後展現最佳狀態： 從2022年5月至年底，美容相關消費每月平均水平比2019年同期高出近兩倍。 

飲食習慣轉變： 疫情期間收緊防疫措施的環境下培養了香港消費者自己下廚，疫後雖然增加出外飲食，但在家煮食仍佔一定比例。

寵物獲得更多關愛：疫下旅遊限制以及混合和遠程辦公模式，使香港人能花更多時間陪伴寵物，寵物相關產業的支出因此增加。2022年12月，於寵物商店的支出較2019年1月增加一倍。

令人興奮的新興趣及消遣 ：疫下社交距離措施和戶外活動禁令，導致許多香港人在疫情期間轉向靜態活動，例如閱讀、遊戲、藝術及手工藝。這些活動的消費支出在2019至2022年期間按年增加，由於市民因疫情不願外出，因此藝術和手工藝的支出比疫情前增加了一倍以上。 

編輯：梁巧恩

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