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【恒指季檢】 恒指季檢出爐！ 納入4隻股份 恒指成分股增至80隻

股樓投資 21:18 2023/05/12

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恒指公司周五（12日）收市後宣布2023年第二季度檢討結果，恒生指數成分股將納入4隻股份，分別為華潤電力（00836）、紫金礦業（02899）、京東健康（06618）和攜程集團（09961）。本次季檢並無股份被剔除，因此恒生指數成分股數目由76隻擴大至80隻。所有變動將於2023年6月5日起生效。

同場加映﹕【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

恒指公司表示，潤電、紫金、京東健康和攜程在恒指中的比重分別為0.28%、0.56%、0.47%和0.28%。此外，恒指公司亦調整了部分恒指成分股的佔比，其中滙豐控股（00005）降至8%，友邦保險（01299）降至7.62%，騰訊控股（00700）增至8%，美團（03690）增至5.84%，中移動（00941）降至3.35%。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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國指方面，納入中國神華（01088）並剔除碧桂園（02007），成分股數目維持50隻。至於科技指數，本次季檢並無變動，成分股數目保持30隻。

同場加映﹕【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

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記者：郭秀慧

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