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【英國經濟】侯俊偉：支持英倫銀行加息決定　認為英國通脹仍然過高

股市 21:08 2023/05/12

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英倫銀行昨日宣布加息0.25厘，基準利率上調至4.5厘，為金融海嘯以來高位。英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）受訪時表示，認同英倫銀行加息做法，認為即使央行已連續第12加息，當地通脹仍然過高，要回落至目標水平仍有一段漫長的路。

他強調，支持英倫銀行加息0.25厘的決定，認為措施有助抵銷高通脹引發的基本面不穩。對於銀行危機的影響，他未有正面回應，僅指現時最需要做的事情就是集中精力降低通脹。

英國經濟未有陷衰退

英國首季國內生產總值（GDP）按季增長0.1%，成功避免陷入經濟衰退，侯俊偉認為數據較預期為高，是三個月前市場並未能預測到的數字，顯示英國經濟已經有好轉。但表示仍對英國勞動力供應，生產力，以及如何長期維持增長感到憂慮。

他指很多人都預計英國經濟會出現收縮，即使只是增長了一點點，但在整個季度均有增長。 現在仍然相信英國經濟今年將保持韌性。

對於工人上街罷工要求加薪，侯俊偉表示解決罷工的談判正在進行中，但直言不會同意加薪，因為會加劇通脹情況，令情況變得更糟。 使勞資關係變得非常困難。

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編輯：葉志偉

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