【保你大】何謂105計劃？壽險含有投資成份　客人可自選基金投資

今早如常來到芳姐的茶餐廳食早餐，誰知阿蘇一見到筆者，就快步走過來。

蘇：「森哥，今日想食哪款早餐，A餐、B餐或C餐？我馬上幫你落單！」阿蘇如此殷勤，肯定有事相求。

森：「今日我不想食套餐，散叫一份波蘿油加杯熱奶茶，可以嗎？」不到一分鐘，阿蘇已經將早餐奉上，然後靠近過來，明顯想跟筆者密斟。

蘇：「森哥，美國息口是否已經見頂？今年大市是否可以看好？後市你怎樣看？」

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筆者給阿蘇這樣一連串追問，當場楞住了，因為筆者從未見過阿蘇會對外圍金融市場這般關心。

森：「世界變了，蘇哥都關心起外圍股市？難道你買了美股？」筆者這樣一說，阿蘇突然正經起來。

蘇：「森哥，你講得沒錯，我是買了美股，不過是透過基金買的。」

森：「啊，你買基金都不光顧我，真是不夠老友，現在有問題就問我……」

蘇：「真是不好意思，我小舅上個月在一間保險公司當財務策劃顧問，老婆叫我幫幫忙，結果我小舅介紹了一個105的投連險計劃給我，但主要是買派息基金的，我一筆過買了20多萬元，主力是買美國市場的，所以想請教下你這位專家。」阿蘇搶着回應。

森：「原來如此，聽你這樣說，你其實對投資都是一知半解呢！」

蘇：「也是的，但聽我小舅說，派息基金的風險較低，而且去年大市已經調整了，現價買應該比較安全的。」

森：「不打緊了，既然你已經買了，但你有問題想問我？」

蘇：「嗯，是的，我其實好想問，為甚麼經你們買的基金會叫105計劃？以前好像還有101計劃呢？」

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森：「蘇哥，我見是你，那我就解釋你聽吧！傳統上，保險公司只可以做保險，不可以做投資。但保險公司發覺，部分客戶已經不滿足於儲蓄壽險的回報，為了爭取這些客戶在保險公司投資，就推出了最早期的投資相連壽險。這類投資相連壽險本身是買一個人壽保額的，但客人繳付保費，扣除實際的保險費用後，不再由保險公司替他們投資（或儲蓄），而是由客人選擇基金，長遠希望獲得更高回報。到後來，保險公司再推出一些純投資，基本上沒有人壽保障的投資計劃。但正如我所說，保險公司不可以只做投資生意，所以，他們將這些基本上是投資的計劃，加入少許人壽保障，但大多都是免費的。當客人身故時，除了賠償戶口價值外，還額外給一點保障，最早期是給1%，後來又改為5%，甚至有些是10%，即是所謂的101、105或110計劃了。」

蘇：「是身故才有這些額外保障？」

森：「是呀，如果是自己選擇退保，就不會有這額外的保障了。」

蘇：「明白了，但我記得，我之所以這麼急就決定買這個105的派息基金計劃，因為小舅告訴我，4月之後就沒有105計劃，可能是150計劃，甚至200計劃了，他說的時候我好像很明白，但現在又忘記了，你可否再解說一下？」

森：「既然你是我老友，那就無問題！」（待續）

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第810期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨