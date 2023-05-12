【中遠海運1199】中遠海運獲德國政府批准 收購漢堡港CCT碼頭24.99%股權

中遠海運（01199）公布，獲德國政府批准，向漢堡港口與物流股份公司（HHLA）收購德國漢堡港Container Terminal Tollerort碼頭（CTT 碼頭）24.99%股權。

中遠海運今日（12日）收報5.69元，下跌2.4%，成交額6,180萬元。

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集團指出，在全球一體化的大勢下，中德兩國經貿關係未來持續加強，雙方對航運需求將不斷增加。漢堡港CTT碼頭地理位置優越，鄰近德國主要工業中心，來往中國的貨物吞吐量占漢堡港總吞吐量約30%，已是中德貿易重要樞紐之一。

集團又表示，本項目的交割，有助於雙方在各方面深化關係，充分發揮各自專業領域的資源和能力優勢。中遠海運港口亦將繼續憑藉公司在全球港口運營商行業中領先地位，以及擁有全球碼頭網路佈局的優勢，借力與中遠海運集團協同效應，引入船公司和物流產業鏈，以提升碼頭競爭力。

本項交易的完成將有利於進一步提升中遠海運港口全球服務能力，有助於鞏固提升 CTT 碼頭作為全球物流關鍵樞紐節點的地位，進一步服務區域貿易和經濟發展、惠及全球。

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記者：李兆明