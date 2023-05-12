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【母親節快樂】UNIQLO小丸子與媽媽的獨白　內容藏洋蔥、道出難解母女情

Hot Talk 20:23 2023/05/12

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【母親節快樂】UNIQLO小丸子與媽媽的獨白　內容藏洋蔥、道出難解母女情

母親節即將來臨，大家是否已準備好向媽媽說一聲多謝？迅銷 （06288） 旗下UNIQLO繼去年在日本報紙刊登《我們這一家》花媽的獨白後，今年母親節廣告的主角則換作櫻桃小丸子與小丸子的媽媽。廣告透過小丸子及媽媽兩人，分別訴說出自己的心底話，去達母親與子女之間看似卻又真摯難解的親密關係。小丸子母女二人的獨白看似閒話家常，實質蘊藏著無數洋蔥，相信不少人看完後，都會產生共鳴。

小丸子與母親是連在一起的

UNIQLO在5月10日的《朝日新聞》報紙中刊登了小丸子與母親的獨白，UNIQLO更將兩人巧妙地分別排在第6頁與第23頁，兩頁相距甚遠，以表達母女之間的隱形隔閡，但只要讀者將中間的數頁報紙拿開，兩人的頁面實際上是連在一起的，更可看到兩人彼此相望。

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小丸子的心底話：
我的媽媽
總是動不動就生氣
性格是急性子
又老愛管閒事
常常搞不懂她在做甚麼
當然在我內心深處
真的非常感謝媽媽
但那句話卻從未好好表達出來
是因為太親近的關係嗎？
讓我覺得向她說出心底話
真的感到很害羞
但在我心裡
真的很感謝媽媽
【在母親節】

媽媽的真心話：
我家的孩子
總是在偷懶
又我行我素
實在讓人很擔心
她到底在想什麼呢？
雖然嘴上總是不停囉唆
但其實只要有你在我身邊
已經非常感謝了
為甚麼會這樣呢？
我經常和你說個不停
但這樣的真心話
卻總是講不出口
這其實是很重要的事
一定要好好傳達給你
【讓我們聊聊吧】

小丸子的廣告，是否令你想到很久沒有跟媽媽好好說話呢？就趁這個母親節，好好說媽媽說一聲：「我愛你」。

相關文章：【財經熱話】900元買度身西裝？　UNIQLO港澳推「度身稱身」服務

相關文章：【UNIQLO母企】迅銷上半財年多賺4.5%、調高全年度業績和派息預測　「第四次創業」有好開始

編輯：陳韻妍

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