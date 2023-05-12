泓碧一房600萬轉手　持貨4年帳面蝕86萬離場

中原地產陳鴻霆表示，近日市場焦點落於一手，分散二手注意力。馬鞍山區本月至今暫錄約28宗成交，按月跌約3成。其中泓碧本月暫錄1宗成交，單位為2座高層H室，單位實用面積315平方呎，一房間隔，開價約620萬元，其後減價至600萬元易手，實用平均呎價19,048元。

陳鴻霆指，新買家為用家，原業主於2019年以686萬元購入單位，持貨4年，帳面蝕讓約86萬元離場，單位期內貶值約12.5%。

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