【帶你睇盤】鄰近香港大學站+名校網　俊威閣一房叫價588萬

港島區物業向來受歡迎，今次利嘉閣推介的屋苑為俊威閣，雖然是單幢式物業，但最大賣點是鄰近香港大學站，交通便利。

放盤單位為中層單位，實用面積286平方呎，一房間隔，現叫價588萬元（最後更新日期：5月12日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要58萬元，月供23,763元，最低每月入息要求為50,079元。

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放盤單位 俊威閣中層（物業編號：BY75329051） 實用面積 286平方呎 間隔 1房、1廳、1廁 叫價 588萬元（最後更新日期：5月12日） 賣點 雅緻裝修，善用空間。 廚房設有小露台，其有情調。 鄰近香港大學，不愁租客。 毗鄰港鐵香港大學站，交通方便。 11名校網。

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