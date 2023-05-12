【帶你睇盤】鄰近香港大學站+名校網 俊威閣一房叫價588萬
股樓投資 20:36 2023/05/12
港島區物業向來受歡迎，今次利嘉閣推介的屋苑為俊威閣，雖然是單幢式物業，但最大賣點是鄰近香港大學站，交通便利。
放盤單位為中層單位，實用面積286平方呎，一房間隔，現叫價588萬元（最後更新日期：5月12日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要58萬元，月供23,763元，最低每月入息要求為50,079元。
▼點擊圖片放大
+6
+5
|放盤單位
|俊威閣中層（物業編號：BY75329051）
|實用面積
|286平方呎
|間隔
|1房、1廳、1廁
|叫價
|588萬元（最後更新日期：5月12日）
|賣點
|
雅緻裝修，善用空間。
廚房設有小露台，其有情調。
鄰近香港大學，不愁租客。
毗鄰港鐵香港大學站，交通方便。
11名校網。
同場加映【青姐話】中特估 有段古
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢