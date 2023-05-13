有盈退休：「新嘢」留番「新仔」試

「世界要進步就要不斷創新！」這句話，正如「阿媽是女人」，人盡皆知，毋須反對。不過，自由世界，自由市場，有無數人會打着「創新」旗號，推出如此多花款的「商品」吸引人用，目標只有一個——等着賺你的錢！

【青姐話】中特估 有段古



學懂分析免被迷惑

明乎這個永恒定律，大家對「新嘢」（新事物），真的要格外小心。尤其華爾街大鱷最精於「發明」無數「金融產品」，引你「投資」（大賺行政費及佣金）。所以，小投資者為保護自己，務必戒貪之外，更要令自己「有知」（無知的相反！），學懂分析，切勿讓花巧的包裝及胡謅的名詞誤導。



坦白，小弟愈活多一日，就愈保守愈老套。何解？除多年來見證不少江湖騙術外，更重要的是，不知自己會有多長命！故此，一定要保住擁有的財富，以便行到人生最尾一日（不知幾時？ ）。



近年，積極與同輩老友，分享一個準則——「新嘢」留給「新仔」（年青人）試。因他們有無限未來，被人騙就當交學費。就算跌倒了，也手腳靈活，很快「彈返起身」。



藉虛擬來招搖撞騙

相反，作為長者，我們若果被騙，「分分鐘冇咗就冇咗」，絕對無條件冒險。近年，很多人狂Sell「虛擬」，講到這就是未來，故此，愈快投入愈着數。首先，搞出虛擬貨幣。一如「倫敦金」，被騙徒利用來上下其手，連美國一班高級知識分子都上當，「蝕到雞毛鴨血」。



過去3年，香港又出現了虛擬銀行，也是被吹捧到天花龍鳳，前景 秀 麗 …… 不要再 「 口 水 多 過茶」，請拿出實質業績！一共8間虛擬銀行，各位可知她們虧蝕到哪個程度？3年虧百億元！單單去年算是好一點，也要虧近34億元。



你說給小弟聽，這種商業模式很棒嗎？小弟怎樣看都看不出，等這班「大帝」有機會停止失血才說吧！

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍