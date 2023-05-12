▲ 【內險股】平保：股價相對公司內在價值仍低估 過去10年分紅持續增長

平保 （02318） 今舉行年度股東大會。首席運營官付欣表示，雖然平保的A股和H股今年升幅較大，但股價相對公司內在價值仍然低估，整個保險板塊其實也還處在低估水平。董事長馬明哲表示，若拿太多資本用來分紅和回購，可能會影響到公司的長期可持續經營，董事會既要考慮提高分紅和股價，更重要的是保持公司的長期可持續發展。

上市以來分紅逾2400億人民幣

付欣表示，過去10年，平保的分紅持續增長，上市以來累計分紅已超過2400億元人民幣。付又稱，隨着宏觀環境向好，中國經濟的回暖和復甦非常值得期待。從保險行業來看，客戶保險保障、醫療需求的回暖也為行業發展奠定了很好的基礎。

他續稱，在當前的宏觀環境下，保險行業發展是長期向好，平保實現可持續、高質量發展也具有很強的韌性。首先，平安壽險改革成效顯著，過去3年壽險改革涉及1萬多家營業部和大部分代理人，當前代理人質量已明顯提高，這些改革工作都奠定了平保對壽險發展的信心。今年第1季度，平保的新業務價值實現了較快增長。

對於金融監管體制改革對平保未來經營的影響，總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，金融監管體制改革是適應新發展格局、推動金融業高質量發展的必然要求，有利於進一步防範金融風險，加強消費者權益保護，促進行業合規有序經營，實現行業健康可持續發展和高質量發展。平保將繼續貫徹「聚焦主業、降本增效、優化結構、制度建設」方針，進一步加強合規穩健經營，加強消費者權益保護，增強金融服務實體經濟質效，增強金融服務民生功能，讓金融創新成果惠及億萬客戶。

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編輯：胡學能