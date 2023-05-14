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【一蛋難求】日本蛋荒  液態蛋公司轉身快  利潤創歷史新高

商業 10:00 2023/05/14

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日本近月由於禽流感而殺雞後，導致出現雞蛋供應不足，餐飲業界更被迫更改菜式，但並非所有公司都感到困擾。日本液態蛋公司Ifuji產業就引入巴西蛋製作液態蛋產品，不僅渡過難關，更創下了該公司利潤的歷史新高。

【日本蛋短缺】日本「蛋荒」加劇　熱門手信「白之戀人」產量最多削半

受禽流感疫情影響，去年大量產蛋雞被殺導致產蛋量下跌，不只令蛋價上升，也影響需要大量雞蛋的餐飲業，有以蛋料理為賣點的餐廳甚至被迫更改菜式，而加工雞蛋製作液態蛋産業的亦受到影響。

引入巴西雞蛋救亡

Ifuji産業（イフジ産業）是日本最大的液態蛋公司之一，最近就引入巴西產的雞蛋，若雞荒現狀維持，預計每年處理的12億個雞蛋中會約有8%來自巴西。藤井宗德社長表示，若只是採購日本原材料將很難穩定滿足需求。

該公司日前公布的業績也未受蛋荒影響，截至2023年3月的財年綜合業績，銷售額飆升至208億日圓（約12億港元），比上一財年增長20%。佔銷售額90%的液態蛋銷量增加4%至61,710噸。淨利潤增長12%至11億日圓（約6,400萬港元），連續第4年創下歷史新高。

該公司估計，若雞荒持續，銷售額預計將增加至248億日圓（約14.4億港元），並且預計營業收入為16億日圓（約9,300萬港元）。

什麼是液態蛋？

液態蛋是剥去蛋殼後所得到液態蛋白和蛋黃，經消毒後包裝的產品，可供餐廳或食品加工業直接使用，以節省打蛋及處理蛋殼的時間及成本。

【日本蛋】日本3月份雞蛋批發價急升1.3倍至42年來最高　18家餐飲公司停蛋料理

責任編輯：李智賢

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