▲ 【長和系】長和減持意大利批發流動及固網通訊業務 料交易可錄得38億元收益

長和 （00001） 繼續整合旗下電訊資產，集團與私募基金EQT訂立協議，共同成立一新公司，在意大利提供批發流動及批發固網通訊服務。長和旗下意大利流動電訊業務WINDTRE，將轉讓其在意大利的活躍網絡設備和批發流動及批發固網通訊服務業務予新公司。新公司將由EQT及長和分別持有60%及40%股權，將由一個管理局來監督營運，EQT及長和各自提名兩名成員，另加數名獨立成員，而新公司的企業價值為34億歐元。

新公司企業價值為34億歐元

長和指，「輕資產」策略提高營運效率，同時釋放WINDTRE業務的價值，預期交易將錄得38億元收益。有關交易仍需要取得監管機構批准，預期6至9個月內完成。

長和相信，新公司將可發掘電訊批發市場的潛力，吸引B2B客戶和IT服務供應商，選擇這家公司作為他們提供物聯網、公共網絡和5G項目的理想合作夥伴，長和因而受惠。

WINDTRE將與新成立的公司簽訂長期服務協議，成為其網絡主要租戶，繼續為現有零售客戶提供服務。新公司成立後，WINDTRE將專注服務其零售客戶，以及在零售固網及流動通訊服務等核心業務以外拓展其他收入來源。

霍建寧：交易讓長和可收回網絡投資成本

長和聯席董事總經理霍建寧表示，交易符合集團的「輕資產」策略，讓長和可收回網絡投資成本，同時WINDTRE的合作夥伴將維持網絡的先進技術，為集團客戶帶來裨益，也使公司的營運支出和資本支出更加穩定，長和的歐洲電訊業務將繼續尋求令公司得益的網絡合併交易，進一步實現「輕資產」策略。

相關文章：【長和系】3英國、Vodafone合併案料月內公布、長和午後升近3% 長和為退出英電訊業鋪路？

相關文章：【長和系】長和據報擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權 作價近260億元

編輯：陳韻妍