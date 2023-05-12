【帶你睇盤】屯門聚康山莊上車盤 靚裝兩房叫價610萬
股樓投資 19:20 2023/05/12
屯門樓價相對低水，吸引不少上車客入市。今次祥益地產推薦的屋苑為聚康山莊，最大賣點是鄰近兆康站及嶺南大學，有一定租賃需求。此外，住客會所設施齊備，但附近沒有大型商場，住戶需搭車往屯門市中心。
放盤單位為聚康山莊5座低層F室，實用面積445平方呎，兩房間隔，現叫價610萬元放盤（最後更新日期：5月12日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要61萬元，月供24,653元，最低每月入息要求為51,953元。
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|放盤單位
|屯門聚康山莊5座低層F室（物業編號：AN238226）
|實用面積
|445平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|610萬元（最後更新日期：5月12日）
|賣點
|左右廳間隔分明、雅裝即住、可做九按、名牌屋苑
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢