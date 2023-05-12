【帶你睇盤】屯門聚康山莊上車盤　靚裝兩房叫價610萬

屯門樓價相對低水，吸引不少上車客入市。今次祥益地產推薦的屋苑為聚康山莊，最大賣點是鄰近兆康站及嶺南大學，有一定租賃需求。此外，住客會所設施齊備，但附近沒有大型商場，住戶需搭車往屯門市中心。

放盤單位為聚康山莊5座低層F室，實用面積445平方呎，兩房間隔，現叫價610萬元放盤（最後更新日期：5月12日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要61萬元，月供24,653元，最低每月入息要求為51,953元。

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放盤單位 屯門聚康山莊5座低層F室（物業編號：AN238226） 實用面積 445平方呎 間隔 兩房 叫價 610萬元（最後更新日期：5月12日） 賣點 左右廳間隔分明、雅裝即住、可做九按、名牌屋苑

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