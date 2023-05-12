【業績速報】京東首季虧轉賺62.6億 業績勝預期 股價升逾7%

京東集團（09618）公布首季業績，截至今年3月底止，收入為2,430億元（人民幣，下同），按年增長1.4%；純利63億元，去年同期則錄得30億元虧損。非美國通用會計準則下經營利潤為79億元，按年升68%，經營利潤率4.6%，按年上升1個百分點。

京東業績勝過市場預期，今日（12日）股價收報144.8元，升7.3%，成交額31.3億元。

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「一季度，京東盈利水平顯著提升，主要得益於我們在精細化運營、優化商品組合，以 及豐富服務範圍等方面所做出的努力，」京東集團首席執行官徐雷先生表示。

季內京東服務收入為474億元，按年增加34.5%。京東集團首席財務官許冉女士表示，很高興地看到在一季度裡，服務收入增長至總收入的20%，不僅為集團健康的利潤率做出貢獻，也體現出集團在招商方面的巨大成功 — 加入京東平台的第三方商家數 量達到歷史新高。

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記者：李兆明