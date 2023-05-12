  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績速報】京東首季虧轉賺62.6億 業績勝預期 股價升逾7%

股樓投資 19:22 2023/05/12

分享：

分享：

京東集團（09618）公布首季業績，截至今年3月底止，收入為2,430億元（人民幣，下同），按年增長1.4%；純利63億元，去年同期則錄得30億元虧損。非美國通用會計準則下經營利潤為79億元，按年升68%，經營利潤率4.6%，按年上升1個百分點。

京東業績勝過市場預期，今日（12日）股價收報144.8元，升7.3%，成交額31.3億元。

延伸閱讀：【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

「一季度，京東盈利水平顯著提升，主要得益於我們在精細化運營、優化商品組合，以 及豐富服務範圍等方面所做出的努力，」京東集團首席執行官徐雷先生表示。

季內京東服務收入為474億元，按年增加34.5%。京東集團首席財務官許冉女士表示，很高興地看到在一季度裡，服務收入增長至總收入的20%，不僅為集團健康的利潤率做出貢獻，也體現出集團在招商方面的巨大成功 — 加入京東平台的第三方商家數 量達到歷史新高。

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

開啟hket App，閱讀全文
港股 商品 京東集團—SW（09618） 純利 京東（美：JD）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款