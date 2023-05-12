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英國首季GDP增0.1% 英央行行長暗示接近停加息

環球政經 19:07 2023/05/12

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英國國家統計局周五（12日）公布最新經濟數據，英國首季GDP按季和按年分別上升0.1%和0.2%，皆符預期，但按月則意外轉跌0.3%，不及預期的0.1%增幅。

國家統計局指出，首季的GDP增長是由IT和建築業推動的。這被醫療行業的下降所部分抵消，該行業下降了0.5%。教育和公共行政部門都下降了0.7%，因為受到此前廣泛的罷工影響。

國家統計局經濟統計總監Darren Morgan表示，3月的下降主要由「整個服務部門普遍下降」所推動。他解釋，盡管英國當局推出新車牌，但以汽車的銷量仍在歷史低位，延續自疫情以來的趨勢，而倉儲、分銷和零售的3月的表現很差。

延伸閲讀：【多相】瑜一·天海示範單位陪你睇 大自然美學主題 融合現代禪風藝術【下一頁

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英國央行周四（11日）預計，英國經濟於首季和次季都會停滯，然後第三、四季會回復增長。另外，由於能源價格下降，消費者和企業的信心愈來愈強勁，該行不再維持此前衰退持續至明年首季的預測。

英國央行行長Andrew Bailey表示，只要通脹走弱，40年來最激進的加息周期便有望接近尾聲。

「我們正接近某程度上能讓利率稍作喘息的時刻，但我們尚未看到能夠更有力說明這一點的證據，因此我們必須由證據推動。」

英國央行之前已連續第12次加息，又暗示若通脹如其預計般開始大幅下跌，則可能於6月22日的政策會議上暫停加息。

被問及英國央行是否接近暫停加息，Bailey說，「我希望我們是接近的，因為這是連續第12次加息了。」但他強調，必須以收到的證據為指引。

 

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記者：林斯凱

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