巴布亞新幾內亞外長下台 愛女拍片高調炫富惹民憤

巴布亞新幾內亞外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）早前帶同愛女Savannah赴英出席，出席英王查理斯三世（King Charles III）加冕禮，但Savannah拍片高調炫富，引起巴布亞新幾內亞民眾不滿。特卡琴科反駁一班批評其女兒的人為原始動物，直至周五（12日）宣布辭職企圖平息民憤。

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由於特卡琴科的妻子未能赴英，現居昆士蘭的Savannah跟隨父親到英國出席加冕禮。

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Savannah於社交平台TikTok上載影片，炫耀自己乘坐飛機到倫敦，中途於新加坡轉機時享受貴賓室服務，包括品嘗美食和飲雞尾酒。

她更趁轉機的空檔時間，前往Hermès及Louis Vuitton等名店參觀，形容在新加坡機場購物是精英階層的生活。她又拍片分享自己乘坐頭等艙使用浴室。

Savannah的影片引來軒然大波，大量巴布亞新幾內亞民眾炮轟她炫富，更有部分人質疑政府沒有將公帑用於改善國家經濟，認為Savannah是官員子女有濫用公帑之嫌。

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特卡琴科澄清女兒並無在名店購物，批評網民出於嫉妒而污衊Savannah，更形容他們是無所事事的原始動物。

但他周五宣布辭職以消除誤會，及避免影響美國總統拜登（Joe Biden）本月訪問巴布亞新幾內亞的行程。

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責任編輯：鄭錦玲