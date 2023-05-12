▲ 【電視廣播511】TVB堅稱「按最高管治合規標準運營」 再遭小股東聯盟狙擊、呼籲AGM反對黎瑞剛重選董事（第二版）

電視廣播（TVB） （00511） 近月遭小股東自組聯盟接連狙擊，隨著TVB 即將在5月31日舉行股東會，小股東聯盟周五（12日）發文呼籲股東反對接納2022年財報、重選退任董事黎瑞剛等多項議案。小股東聯盟提到，去年有部分議案贊成及反對票數相近，相信隨著大股東股數減持，小股東勝數將會大幅提高。

TVB回應本報查詢時稱，經過近幾年的改革，整體表現得到了提升；公司致力為股東創造最大價值的同時，堅守誠信、透明和問責的核心價值，按照最高的公司管治和合規標準運營。

聯盟：建議另聘核數師審核賬目 反對接納去年財報

小股東聯盟指，TVB 2022年錄得龐大虧損除了經營不善之外，更將 Imagine TT 的投資大幅減值 2.12 億元之故，認為公司之前在水深火熱的情況下花錢去收購Imagine 無投票權的股份屬匪夷所思；同時質疑內地埋堆堆平台收入是否存在不當的處理。

小股東聯盟認為，有必要另聘核數師再次審核有關賬目，呼籲反對1 號議案（即省覽及接納2022年財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告）。

黎瑞剛遭狙擊 被指干涉TVB管理

黎瑞剛繼續被點名狙擊，大聯盟稱，早前已向通訊事務局投訴黎瑞剛身為不符合持牌資格人士及經特首會同行政會議批准而成為 TVB 董事，卻多次試圖干涉 TVB 的管理以達至控制 TVB 的運作，違反廣播條例，認為黎瑞剛已不再適合擔任 TVB 的任何職位，希望各股東反對黎瑞剛連任董事。

聯盟指出，若小股東順利在AGM獲得超過50%票數，便可以向董事局推薦最少5名新董事加入，並且可以為 TVB 進行深度改革及引入新的資金以作營運之用。

小股東料勝數大幅提高

小股東AGM勝算方面，聯盟舉例指，2021年AGM反對盧永仁及盛智文連任董事的票數分別是1.19億股（44.66%）及1.40億股（47.57%），相對投贊成票的只差1000萬至3000票。

聯盟認為，若這次投票的總票數不變，加上大股東現持有的票數已大幅減少，現時只有約9,700萬票，相信小股東的勝數將會大幅提高，呼籲各股東爭取今次投票的機會。

（第二版加入TVB回應）

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責任編輯：李哲毅