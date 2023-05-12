▲ 【債務上限】耶倫：下周將與華爾街大行商討債務上限對策 國會沒有更好選項

美國財長耶倫在日本出席G7（七大工業國）會議前接受外電訪問，她重申，雖然未知確實日期，但聯邦政府最快6月1日就可能耗盡現金。耶倫稱，若國會無法提高31.4萬億美元債務上限，將會引發經濟和金融災難，而她下周將與華爾街大行商議債務上限對策。

美國民主共和兩黨無法就債務上限達成共識，總統拜登原訂周五再與眾議院議長麥卡錫等共和黨的領袖再度會談，但雙方最新已推遲會面時間至下星期。

在現時僵局下，拜登一度堅持國會有憲法義務無條件提高債務上限，而共和黨則要求必須全面削減預算才會通過提高上限。

耶倫在最新訪問中拒絕回應，若觸及債務上限，財政部能否繼續支付到期證券，重申「國會沒有比通過提高上限更好的選擇」，而且自1960年代起，國會已80次提高上限。

耶倫表示，隨著日期臨近，財政部可能能夠提供更精細的指導，以確定何時將用盡現金支付政府的賬單，「我們仍然存在一定程度的不確定性，具體是我們何時將用盡現金支付政府的賬單」。

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編輯：麥德銘

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