▲ 【瑞信危機】瑞銀CEO：瑞信資金外流情況已回穩 災根於6至7年前已種下

瑞銀UBS與瑞信Credit Suisse正在推進合併，瑞銀行政總裁Sergio Ermotti表示，瑞信資金外流的情況已回復穩定，相信撤資的情況不會持續。

與瑞信合併計劃正有序進進

Ermotti稱，希望瑞士監管當局會調查瑞信陷入困境的原因，相信有足夠長的時間讓大家可知悉過去所發生的一切，至於該行目標於3個月內與瑞信完成合併的計劃，正在有序進進。

對於瑞銀決定將瑞信去年上任的行政總裁Ulrich Koerner納入管理層，Ermotti回應稱，肯定的是瑞信的問題存在已久，相信源自於6、7年前，而非過去6個月或6個星期才出現的問題。

相關文章：【瑞信危機】瑞銀據報正研究以IPO形式出售瑞信瑞士銀行業務

相關文章：【瑞信危機】瑞信AT1債券撇帳已引起至少120宗訴訟 涉約1300名債權人

【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

編輯：陳韻妍