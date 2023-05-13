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【廣告太多】YouTube或出手打擊用戶使用廣告攔截器

科技 14:00 2023/05/13

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觀看YouTube廣告太多，有用戶會使用廣告攔截器，惟近日有國外Reddit網民發現，YouTube正在嘗試阻止用戶啟用廣告攔截器的用戶。

觀看YouTube廣告太多，有用戶會使用廣告攔截器，惟近日有國外Reddit網民發現，YouTube正在嘗試阻止用戶啟用廣告攔截器的用戶。

按Reddit網頁資料，有一位Reddit網友意外發現，當開啟YouTube.com觀看影片時，頁面竟跳出提醒，在YouTube上不允許使用廣告攔截器，使用的話會停止影片串流播放。除非用戶關閉廣告攔截器，繼續顯示YouTube廣告，或者付費訂閱 YouTube Premium服務。另一方面，一名YouTube員工內部確認後就向Reddit討論版表示，這只是一個「實驗」，YouTube目前只是測試阻擋廣告攔截器。

【科技狂人下台】Elon Musk宣布辭去Twitter CEO　已委任「她」為新CEO

廣告攔截器剝奪播放YouTube影片所帶來的廣告收入，該收入可用於分成給創作者並支付頻寬使用費用。YouTube近年來大幅增加廣告量，想要觀看平台上的影音內容被迫接受廣告轟炸，只有訂閱YouTube Premium才可不受廣告干擾。

責任編輯：李彥煒

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