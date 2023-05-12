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【ChatGPT】保監局：保險公司倘決定保險流程用聊天機械人　須評估風險、推出前做測試

股市 18:26 2023/05/12

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保監局：保險公司倘決定保險流程用聊天機械人　須評估風險、推出前做測試

ChatGPT等生成式AI（Generative AI）聊天機械人備受環球熱議。保監局市場行為部主管及法律總監郭家華（Peter Gregoire）撰文表示，監管的方向可能是將現行監管框架中的現有標準和原則作為起點，並考慮其應用方式。若保險人（即保險公司）決定要在保險流程中就使用聊天機械人，保監局的《企業風險管理指引》將要求保險人評估與其在特定環境中使用的所有相關風險。在推出之前必須在嚴格的管治管控下進行綜合測試。

他續指，保險人需要明確披露聊天機械人的局限性、應如何使用它、訓練它的數據以及這些數據的儲存、使用方式和保存時間。在整個推出過程中，還需要採取適當的風險緩解措施、持續監察、匯報管控和應急計劃。保險人需要仔細考慮保監局的《網絡安全指引》中的標準和原則的應用，以及如何符合這些標準和原則。此外，如果所使用的聊天機械人是由外部服務供應商提供或主理的，則需要考慮如何應用《外判指引》。

郭家華又表示，將《保險業條例》下的「受規管活動」制度應用於這些新形式的聊天機械人，會引發更具挑戰性的問題。

如果保險人或保險中介人在提供「受規管活動」（例如：洽談或安排保險合約；邀請或誘使任何人訂立保險合約，或企圖邀請或誘使任何人訂立保險合約等）時使用聊天機械人，但出現了問題，他們會否嘗試聲稱「這不是我的意見，是聊天機械人的意見」？對此，監管方的回應將會是明確地說：「想都別想！」

他強調，與「受規管活動」相關的義務和責任，將適用於使用聊天機械人的法人（即根據《該條例》獲得牌照和授權的個人和公司），而不是聊天機械人本身，故此，聊天機械人的回應將由使用它的保險人或保險中介人負責。

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編輯：胡學能

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