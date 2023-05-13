  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美KOL拍片為呃Like故意撞毀飛機 阻調查現場恐囚20年

環球社會熱點 09:05 2023/05/13

分享：

分享：

美國司法部周四（11日）宣布，現年29歲的意見領袖（KOL）Trevor Jacob已承認為拍片騙取點擊率，於2021年在加州洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres national forest），故意撞毀他駕駛的單引擎小型飛機。Trevor Jacob一旦罪成，將面臨最高20年監禁。

外國媽媽為兩個女戴AirTag手環 稱當訓練狗隻捱轟 【下一頁】

Trevor Jacob自稱在跳傘和飛行方面擁有豐富經驗，他在認罪協議中承認，從未打算完成從南加州隆波克機場（Lompoc airport）至馬麥斯湖（Mammoth Lakes）的飛行，並讓飛機著陸。

當局指Trevor Jacob更承認，撞毀飛機目的是拍攝影片賺錢。

Trevor Jacob在2021年11月24日起飛前，於飛機不同位置安裝多個鏡頭，並為自己配備降落傘、攝錄機及自拍桿。他在飛機飛行約35分鐘後就從飛機跳下，拍攝飛機墜入下方乾燥灌木叢的過程。

他著陸後亦立即步行折返墮機現場，取回墮機時的錄影片段。

Trevor Jacob事發兩日後才通知國家運輸安全委員會（NTSB），卻聲稱不知道飛機殘骸位置，及指事發時其飛機引擎失靈。

但航空專家和聯邦調查人員其後發現，Trevor Jacob並未嘗試呼叫航空交通管制、重啟引擎或尋找安全著陸點，開始對事故感到懷疑。

美國新娘婚禮一個規定太嚴格 多年好友怒「反面」 【下一頁】

同年12月10日，Trevor Jacob和一位朋友飛往墮機現場，將飛機殘骸運送至聖巴巴拉市（Santa Barbara）。他花費數天時間摧毀殘骸各個部位，並將零件棄置於機場四周等地的垃圾桶中。

當局指他已經承認，行動旨在誤導調查人員。

Trevor Jacob在12月23日，上載一段名為「我撞毀我的飛機」（I Crashed My Plane）的影片，錄得近300萬次瀏覽次數。

部分觀眾亦質疑Trevor Jacob棄機時隨身攜帶相機和自拍桿等行為。美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）去年4月宣布，吊銷Trevor Jacob的飛行執照。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【貓奴荀工】澳洲家庭請全職貓保姆 全天候陪玩陪食
2023/05/12
【貓奴荀工】澳洲家庭請全職貓保姆 全天候陪玩陪食
澳富豪逾千萬名車裝飾破2億豪宅 網民怒斥「收佢稅」
2023/05/12
澳富豪逾千萬名車裝飾破2億豪宅 網民怒斥「收佢稅」
芬蘭總理馬林宣布離婚 感激丈夫相伴19年
2023/05/11
芬蘭總理馬林宣布離婚 感激丈夫相伴19年
外國媽媽為兩個女戴AirTag手環 稱當訓練狗隻捱轟
2023/05/11
外國媽媽為兩個女戴AirTag手環 稱當訓練狗隻捱轟

你可能感興趣

【貓奴荀工】澳洲家庭請全職貓保姆 全天候陪玩陪食
17:17 2023/05/12
【貓奴荀工】澳洲家庭請全職貓保姆 全天候陪玩陪食
澳富豪逾千萬名車裝飾破2億豪宅 網民怒斥「收佢稅」
09:05 2023/05/12
澳富豪逾千萬名車裝飾破2億豪宅 網民怒斥「收佢稅」
芬蘭總理馬林宣布離婚 感激丈夫相伴19年
12:30 2023/05/11
芬蘭總理馬林宣布離婚 感激丈夫相伴19年
網絡熱話 加利福尼亞 美國司法部 機場 航空 美國 相機

上一篇文章

巴布亞新幾內亞外長下台 愛女拍片高調炫富惹民憤

下一篇文章

【貓奴荀工】澳洲家庭請全職貓保姆 全天候陪玩陪食
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

戴蒙批特朗普唔了解債務違約 摩根大通料每日開會應對
戴蒙批特朗普唔了解債務違約 摩根大通料每日開會應對
【貓奴荀工】澳洲家庭請全職貓保姆 全天候陪玩陪食
【貓奴荀工】澳洲家庭請全職貓保姆 全天候陪玩陪食
英樓按機構重推零首期10成按揭 年輕人易變負資產（第二版）
英樓按機構重推零首期10成按揭 年輕人易變負資產（第二版）
英王查理斯官方照 「三位國王」歷史性同框
英王查理斯官方照 「三位國王」歷史性同框
【俄烏戰爭】英國向烏克蘭提供長程導彈 南非否認向俄羅斯供武（持續更新）
【俄烏戰爭】英國向烏克蘭提供長程導彈 南非否認向俄羅斯供武（持續更新）
【俄烏戰爭】南非否認秘密向俄供武 美大使遭召見後致歉（第二版）
【俄烏戰爭】南非否認秘密向俄供武 美大使遭召見後致歉（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款