美KOL拍片為呃Like故意撞毀飛機 阻調查現場恐囚20年

美國司法部周四（11日）宣布，現年29歲的意見領袖（KOL）Trevor Jacob已承認為拍片騙取點擊率，於2021年在加州洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres national forest），故意撞毀他駕駛的單引擎小型飛機。Trevor Jacob一旦罪成，將面臨最高20年監禁。

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Trevor Jacob自稱在跳傘和飛行方面擁有豐富經驗，他在認罪協議中承認，從未打算完成從南加州隆波克機場（Lompoc airport）至馬麥斯湖（Mammoth Lakes）的飛行，並讓飛機著陸。

當局指Trevor Jacob更承認，撞毀飛機目的是拍攝影片賺錢。

Trevor Jacob在2021年11月24日起飛前，於飛機不同位置安裝多個鏡頭，並為自己配備降落傘、攝錄機及自拍桿。他在飛機飛行約35分鐘後就從飛機跳下，拍攝飛機墜入下方乾燥灌木叢的過程。

他著陸後亦立即步行折返墮機現場，取回墮機時的錄影片段。

Trevor Jacob事發兩日後才通知國家運輸安全委員會（NTSB），卻聲稱不知道飛機殘骸位置，及指事發時其飛機引擎失靈。

但航空專家和聯邦調查人員其後發現，Trevor Jacob並未嘗試呼叫航空交通管制、重啟引擎或尋找安全著陸點，開始對事故感到懷疑。

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同年12月10日，Trevor Jacob和一位朋友飛往墮機現場，將飛機殘骸運送至聖巴巴拉市（Santa Barbara）。他花費數天時間摧毀殘骸各個部位，並將零件棄置於機場四周等地的垃圾桶中。

當局指他已經承認，行動旨在誤導調查人員。

Trevor Jacob在12月23日，上載一段名為「我撞毀我的飛機」（I Crashed My Plane）的影片，錄得近300萬次瀏覽次數。

部分觀眾亦質疑Trevor Jacob棄機時隨身攜帶相機和自拍桿等行為。美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）去年4月宣布，吊銷Trevor Jacob的飛行執照。

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責任編輯：李俊儀