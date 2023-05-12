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【FWD】富衛集團CFO將於9月退任並到北美發展　集團正於全球物色繼任人

新股IPO 18:17 2023/05/12

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【FWD】富衛集團CFO將於9月退任並到北美發展　集團正於全球物色繼任人

富衛集團FWD早前第三度遞交上市申請，富衛宣布，集團財務總監Jon Nielsen將退任並到北美發展，最後任職日為今年8月31日，以確保交接程序有序進行，當中包括完成公司中期業績。富衛集團正於全球物色繼任人，目前進度順利，將盡快宣布新的財務總監人選。

富衛集團行政總裁黃清風表示，Jon帶領了富衛集團由初創模式，成為今天的泛亞洲人壽保險公司，他對富衛集團的策略、強勁業績和壯大資本基礎方面均作出了重大貢獻，為公司將來的發展打好了根基，感謝他多年的領導並祝願他一切順利。

Jon Nielsen表示，將來這個工作能令他返回北美，更接近家人，感到振奮，將與黃清風和領導團隊緊密合作，確保交接有序進行。

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相關文章：【新股IPO】富衛集團FWD第三度向聯交所遞交上市申請　去年經調整虧損8.23億美元（第二版）

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編輯：陳韻妍

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