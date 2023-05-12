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【多圖】鰂魚涌THE HOLBORN現樓登場　會所以英倫風設計

股樓投資 18:49 2023/05/12

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恒地（00012）旗下鰂魚涌THE HOLBORN已屆現樓，日前開放現樓示範單位及住客會所予傳媒參觀。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN本月進入交樓程序，部署下周二（16日）發售8伙開放式單位，同時將於周末（13日）開放現樓及會所予公眾參觀。資料顯示，單位實用面積221平方呎至226平方呎，折實價由605.53萬元起，至最貴680.2萬元，折實呎價則約27,400元至30,097元。

恒基物業代理有限公司營業（二）部副總經理李菲茹說，項目會所連英式園林佔地約12,000平方呎，由英國室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造，提供16項多元化英尚設施。 

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其中一個開放單位為A座31樓A1室，實用面積452平方呎，兩房連儲物室間隔，單位設玄關，儲物室位處玄關旁。走過玄關，即見長形客飯廳，兩旁外接露台及工作平台，可以增強對流效果，亦有助更多自然光入內。 

兩間睡房間隔方正，其中主人房三邊均設窗，享有多角度景觀。廚房採用開放式設計，配備多組廚櫃，提供大量收納、烹調空間。值得留意的是，浴室設窗，有利空氣流通，迎合疫後新時代所需。 

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另一間開放單位為A座31樓A10室，實用面積277平方呎，一房間隔。一入門口，即見長形客飯廳，外連露台，有助更多自然光入內。整體來說，客飯廳間隔方正實用，易於擺放家具。開放式廚房處客飯廳角落，配備多組廚櫃。至於睡房採用套房設計，間隔四正實用。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 THE HOLBORN 鰂魚涌
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