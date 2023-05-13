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【日圓疲軟】靜岡模型展  疫後湧大量海外買家  估計塑膠模型市場規模達25.6億港元

商業 10:00 2023/05/13

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靜岡模型展是日本最大型模型和塑膠模型展，由於疫情影響被迫取消或縮減規模，時隔4年後，大量海外買家重新回到今年的靜岡模型展，洽談業務氣氛熱鬧。研究估計塑膠模型市場規模今年將達到440億日圓（約25.6億港元）。

【Kidult商機】港產藝創家自立品牌　攻玩具市場增作品完整性

被譽為「世界模型之都」的靜岡市，是日本塑膠模型出貨量最大的城市，約佔市場80%。田宮模型（TAMIYA）社長田宮駿作表示，看到今年進場的海外買家增多。由於日圓疲軟，給人「可以便宜買到日本產品」的印象，預計未來有望擴大歐洲、美國和東南亞等海外市場。

市場規模將達到440億日圓

展覽分開3段展期，其中10和11日是業內人士，12日則是受邀的中小學生，13和14日則對公眾開放，預計公開參觀的兩天的入場會達到7萬人次，多於2022年的5萬人次，5天總計人次將達8萬人。展商則包括95家公司和2個團體，比去年增加10家。

塑膠模型市場模模正在擴大。據矢野綜合研究所數字，2021年的市場規模為415億日圓圓（約24億港元），較疫情前的2019財年增長40%，預計2022財年更將達到440億日圓（約25.6億港元）。

【消費習慣】調查：「大細路」成玩具業最大吸金來源

責任編輯：李智賢

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