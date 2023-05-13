  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】 就在一念間 決定你走「六道」哪一道

名人薈萃 10:00 2023/05/13

分享：

分享：

早前出席一個前輩的喪禮，禮成後跟幾個多年沒見的朋友飯聚，他們都問人死後會去哪裡? 有基督教或天主教信仰的朋友，相信人死後會返天家；而有佛教或道教信仰的，又或者按照中國民間傳統，相信人死後會因應今生的「成績表」，被決定送到「六道」（即天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生）等其中一道輪迴。坦白說，到這一刻我仍沒法證實人死後究竟去哪裡，現在我們所了解的，只是一個宗教的解說而已。

同場加映：【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

談起「六道」，起初我都以為是一個「地方」，但後來接觸了佛、道之理，才明白這是一個意境、心態，多於是人死後要去的一個棲身之地。佛家中有云，六道輪迴皆由「心念」而起，每一個人都有不同的因果業力，加上大家修為、見識、學識有異，對客觀事情會有不同反應，從而產生不同的心念，因而令自己每天都自陷「六道」。舉例而言，我們遇到開心，喜樂的事情，又或者作了大功德，心情如沐春風，如神如仙，心念處「天道」，但這狀態不會永無止境的，但為了保存這大喜樂，仍會着力於糾纏。又例如當我們遇到一些職場上的競爭時，可能因成功自己變得傲慢，但當遇到比自己優勝的對手時，又會生起一份妒忌、猜疑之心，暗中想破壞其事，這正是「阿修羅」的特點。

有時候，我們明明是足夠的，但又因貪婪、慾念，令自己長期處於「飢餓」狀態，情況如跌進「餓鬼道」之中。人是萬物之靈，做人做事按理是經過人類思考，然而，當作惡念頭一起，做了人也不會為之的行為，那好比跌入「畜生道」。人最痛苦莫過於肉體及精神受到折磨，猶如墜進了「無間地獄」，無限輪迴，苦痛無邊。當然，人最多時間是處於「人道」的狀態，受七情六欲之影響，仍在苦樂之中遊走。由此可見，作為一個人，心念會因應不同時間，在「六道」中進進出出。當然，這個「六道」只是一個念，有人有求食得睡得，感覺快活過神仙；但有人明明豐衣足食，卻因比較而進入「餓鬼」狀態。因此，我們在那一道生活，很多程度是看自己的念。

近年幫人算命，除了指點迷津外，也教客人如何去選擇如何調節自己的念，「一念天堂、一念地獄」，這個念可以用不同方式對待：可以放下、可以改變賽道追求另一個念、可以從另一角度去看同一個念，可以徹底投入去真切感受事物，從而令自己更明白事物及自己的本質。姑勿論你以什麼方法對待一念，最重要都是同自己交待，因為所為喜、怒、哀、樂、愛、惡、慾的七情，最終都是自己感受同知道。事實上，很多客人面對的命理上煩惱，嚴格來說只是「happy problem」，但由於負念放得太大，因而令自己跌入不必要的輪迴之道而已。

同場加映：【溫股知新】入市氣氛仍淡薄  睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】 面對逆境 唸《心經》自救的正確態度
2023/05/06
【玄人‧峰語@iM網欄】 面對逆境 唸《心經》自救的正確態度
【玄人‧峰語@iM網欄】行運一條龍 中年人要聽內心好聲音
2023/04/29
【玄人‧峰語@iM網欄】行運一條龍 中年人要聽內心好聲音
【玄人‧峰語@iM網欄】術數談世界末日 如果世界將會走到盡頭....
2023/04/22
【玄人‧峰語@iM網欄】術數談世界末日 如果世界將會走到盡頭....
【玄人‧峰語@iM網欄】凡事力留三分 逆境無謂比較自己過去
2023/04/15
【玄人‧峰語@iM網欄】凡事力留三分 逆境無謂比較自己過去
【玄人‧峰語@iM網欄】一言一語影響甚大 算命不能依書直說
2023/04/01
【玄人‧峰語@iM網欄】一言一語影響甚大 算命不能依書直說
正能量 宗教 中國

上一篇文章

Elon Musk正式宣布 NBC環球高層成為Twitter行政總裁

下一篇文章

【美食情報】麥當勞App推母親節限定甜品套餐　$15買新地＋蘋果批
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【母親節】港鐵本周末日半價乘車「感謝日」 增660班車 方便乘客外出
【母親節】港鐵本周末日半價乘車「感謝日」 增660班車 方便乘客外出
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款