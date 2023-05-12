瑜翠園頂層覆式連天台戶　放盤10個月累減330萬　以1950萬元連雙車位成交

世紀21天生置業何子邦表示，屯門瑜翠園4座頂層覆式連天台戶，實用面積1,439平方呎，屬3房套連儲物室間隔，座向西南享全海景。物業原叫價2,280萬元，放盤約10個月，獲買家洽購，累減330萬元，最終以1,950萬元連雙車位成交，減幅達14.5%，實用面積呎價13,551元。

據了解，原業主於2010年10月購入上述單位，當時作價1,288萬元，持貨逾12年至今轉售，帳面獲利662萬元，單位期內升值51%。

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