【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?

全球出生率下跌，現代女性不再只追求家庭生活而是轉為追求個人的自我成長。中國人口逾半世紀亦錄得首度下跌的情況。因為內地不少專家提出解決方案。當中人口學專家黃文政近提出，「生孩子、養孩子本身應該是一個工作，她應該是有收入」。這句話一出，引起大量網民討論。

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黃文政認為生育率越來越低主因是由於於社會缺乏生育機制。他認為生小朋友需面對很多現實問題，而真正解釋就是將生育是成是工作一樣看待。他補充平日付出勞力，服務等有收入，但養孩子、生孩子沒有收入，所以現今的年輕人不想結婚更不想生孩子。生活已有一定的壓力，再生小朋友對個人其沒有太多的好處，只是單純的付出。他認為生育這件事對社會的經濟發展有巨大貢獻，故此應該得到相應的收入。



有關言論引來爭議，有人認為生育是自願行為，不應該與工作相提並論，應該透過改善經濟及職業發展去鼓勵人們自願生育，而不是依靠政策激勵生育。

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不管最後如何，有趣的是若生仔是一份工，到底這一份懷胎十個月的工作的人工應該要給予多少呢?或者生肯後照顧、餵養的生活又應該要給予多少人工一眾媽媽呢?

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