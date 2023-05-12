前後減價620萬　低市價一成獲承接　新香港人2480萬買維港頌三房

中原地產陳家鴻表示，北角維港頌本月暫錄約2宗成交，其中3座低層A室，實用面積1,034平方呎，三房連套房及工人套房間隔，業主約3個月前以3,100萬元放盤，考慮近日加息等因素，日前經議價後以2,480萬元將單位沽出，折合平均實用呎價23,985元，較市價平約10%。

陳家鴻指，新買家為新香港人，鍾情單位質素高，議價後即決定入市作新居。原業主於2017年以2,362萬元買入單位，持貨約6年，是次沽出單位帳面獲利約118萬元離場，單位期內升值約5%。

延伸閲讀：【多相】瑜一·天海示範單位陪你睇 大自然美學主題 融合現代禪風藝術【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映【青姐話】中特估 有段古

同場加映【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機