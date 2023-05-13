【科技一周回顧】Elon Musk宣布辭去Twitter CEO　Google應用AI升級　 Bard全面開放使用

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

ChatGPT等人工智能（AI）模型需經大量數據訓練，往往提供AI服務的公司都會以其用户數據作參考，使其AI技術更為完善。但此行為卻引發網絡安全問題，開發ChatGPT的OpenAI近日表示，公司沒有再使用用戶數據作AI模型訓練。

WhatsApp近日發布更新，正式測試Wear OS專用的版本，未來可讓用戶在Pixel Watch或Galaxy Watch 5等Android可穿戴設備中使用WhatsApp，傳送文字及語音訊息。

近日Elon Musk又有驚人舉動，竟在Twitter上宣布辭去公司CEO一職，並委任「她」成為新任CEO，自己退居為執行主席及CTO負責產品、軟件及系統運作。按BBC報道，NBCUniversal的廣告部主管Linda Yaccarino或有機會成為Twitter新任CEO，至於最終結果如何，6週後就會有答案。

生成式AI（人工智能）已成為科技大企必爭之地，在剛舉行的Google開發者會議Google I/O，Google發布多項AI新工具，進一步將早前公布的AI功能融入Gmail、Sheets等Workspace工具，強調用戶可以藉AI大幅提升工作效率。

>>>Google I/O 新聞總結

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>>>遊戲新聞總結

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