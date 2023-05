【京東高層地震】徐雷分享搖滾名曲《It's My Life》暗喻京東前路艱難？下一場硬仗要靠CFO揸數？

京東 (09618) 創辦人劉強東傳去年底強勢回歸,力推「天天低價戰略」,主導架構組織調整。京東周四(12日)公佈首季勝預期的成績表同時,突然宣布上任一年多的京東第二把手徐雷卸任CEO,由CFO許冉頂上接手,周四晚上熱愛搖滾的徐雷據報在朋友圈發文,寫上一句「謝謝大家,請祝福我,也祝福所有的人(笑臉)」,並分享搖滾樂團Bon Jovi的名曲《It's My Life》。

現時京東無疑正處於破舊立新的關鍵時期,包括打破以往精品化、1P(自營)路線,大手引入3P(第三方商家)及轉向低價戰略,巧合的是,京東處境與《It's My Life》歌詞相當吻合。

Tomorrow's getting harder make no mistake

(明天變得更加艱難,切勿掉以輕心)

Luck ain't even lucky

(運氣甚至不會幸運)

Got to make your own breaks

(必須自己創造機會)