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【京東高層地震】徐雷分享搖滾名曲《It's My Life》暗喻京東前路艱難？下一場硬仗要靠CFO揸數？

股市 09:00 2023/05/13

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【京東高層地震】徐雷分享搖滾名曲《It's My Life》暗喻京東前路艱難？下一場硬仗要靠CFO揸數？

京東 （09618） 創辦人劉強東傳去年底強勢回歸，力推「天天低價戰略」，主導架構組織調整。京東周四（12日）公佈首季勝預期的成績表同時，突然宣布上任一年多的京東第二把手徐雷卸任CEO，由CFO許冉頂上接手，周四晚上熱愛搖滾的徐雷據報在朋友圈發文，寫上一句「謝謝大家，請祝福我，也祝福所有的人（笑臉）」，並分享搖滾樂團Bon Jovi的名曲《It's My Life》。

現時京東無疑正處於破舊立新的關鍵時期，包括打破以往精品化、1P（自營）路線，大手引入3P（第三方商家）及轉向低價戰略，巧合的是，京東處境與《It's My Life》歌詞相當吻合。

《It's My Life》歌詞喻前景？

Tomorrow's getting harder make no mistake
（明天變得更加艱難，切勿掉以輕心）
Luck ain't even lucky
（運氣甚至不會幸運）
Got to make your own breaks
（必須自己創造機會）

京東CEO徐雷突退休、12年京東生涯畫上句號，人事調整詳情，可看【下一頁】

近年消費下沉成趨勢 劉強東重提低價策略

過去內地經濟高速發展同時，電商快速增長，消費者對消費品要求提升，京東靠著1P（自營），塑造「高品質」標籤，滿足消費升級的訴求，而徐雷亦成功打造618營銷活動，京東PLUS會員體系搶攻高端用戶，利用1P與淘寶分庭抗禮。

然而，2020年起內地爆發疫情，房地產市道轉勢，消費下沉成大勢所趨，消費者重新追求高性價比、平價貨品。據報劉強東在內部會議多次強調，品質化路線讓京東過去幾年丟失了用戶的信任，年初又批評高管們偏離了公司以「成本、效率、體驗」為主的核心經營戰略。

CFO揸數 抓緊補貼成效

雖然徐雷曾為京東建立品牌城牆，但京東轉向低價策略，務求補貼有成效，換上CFO做CEO，反映京東冀以財務視角量化補貼效果，用數據深入到業務毛細血管，將貼錢效率計算清楚。

劉強東強勢回歸的取態，反映下一場硬仗要靠管理層揸數，許冉此次接棒似乎有跡可循，有內媒指，自2018年劉強東被捲入性侵案後，劉強東開始倚重一批專業能力極強、在京東內部無複雜人際關係的職業經理人，包括許冉。許冉更被形容是是一個堅定的執行者，會思考怎麼優化劉強東的想法。

相較於徐雷治下的「有質量的加速增長」，在劉強東回歸後，奪回低價心智優勢已成為京東接下來發展的關鍵任務，在財務方面擁有豐富經驗的許冉，或許更加適合。

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責任編輯：李哲毅

美股 港股 劉強東 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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