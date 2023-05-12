【ChatGPT】漫畫界應用ChatGPT建「AI漫畫編輯」　日本漫畫巨頭集英社旗下編輯炮製

▲ 最近日本支援漫畫創作者的新創科技公司「alu（アル）」宣布推出，使用ChatGPT的API以提供對話型AI服務「Comic-Copilot」，可助漫畫作家生成作品。

人工智能助手ChatGPT應用漸趨多元化，最近日本支援漫畫創作者的新創科技公司「alu（アル）」宣布推出，使用ChatGPT的API以提供對話型AI服務「Comic-Copilot」，可助漫畫作家生成作品。

根據該AI服務「Comic-Copilot」的官方網站資料，Comic-Copilot由日本出版業界的巨頭「集英社」旗下、知名漫畫雜誌系列Jump+的編輯部負責建立，可生成漫畫作品的主題、標題、角色名字、必殺技等，還支援縮短改寫台詞、校稿等功能，甚至能生成對作品評價及感想，以及來自虛擬讀者意見來激勵漫畫家。

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根據官網說明，該服務使用ChatGPT API（GPT-4）的版本，用戶在服務中透過API功能送出的資訊並不會回去訓練OpenAI的模型。alu與集英社也不會收集或保存使用者所發出的訊息。

版權方面，使用該AI所提供的建議或想法本身並無問題，只是在AI提供的內容中可能涉及其他出版社或其他作品的實際案例，需要創作者自身留意，避免造成侵權。

對於生成式AI會否干預創作者、甚至搶走創作者的工作？alu公司社長古川健介認為，「有人預期 AI 是否會搶走創作者的飯碗，但就我個人認為則是相反，創造性反而會因為AI而擴大」。他期望Comic-Copilot能進一步拓展漫畫家的創造性，並且能夠更集中於創造性的活動。

目前該服務以日、英文為主。中文雖然也會提供回應，但根據測試，Comic-Copilot的回應顯示中文的能力有限，仍建議使用日語或英語對話。

責任編輯：李彥煒

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