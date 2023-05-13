【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰

▲ 銀行的主戰場落在短期港元定存。

港元拆息抽升，全周共有12間銀行加港元定期存款息，為今年首次爆發的加息搶存戰，市料短存息最具上升空間，一年港元定存最高3.75厘。

銀行最新定存計劃：

信銀國際3個月3.9厘

交銀香港3個月3.8厘

集友半年3.6厘

匯立（WeLab Bank）3個月3.6厘

東亞3個月3.6厘

大眾銀行1年期3.6厘

東亞1年期3.5厘

星展1年期3.5厘

華僑永亨1年期3.5厘

建行亞洲1年期3.5厘 ，300萬元新錢

花旗1年期3.46厘

工銀亞洲半年及1年3.425厘

大新4個月到1年期劃一3.4厘

創興兩個月3.4厘

創興半年3.25厘

南商3個月及1年期3.2厘

上商1年期2.98厘

大眾銀行1個月2.7厘

綜觀5月的搶存戰，主戰場在超短存，兩間中資行突擊推超高息，但須捆綁服務等附帶條件，分別為︰工銀亞洲推7天年息8厘，須全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元）；再成功申請兩張指定信用卡。手機e開戶享8厘，門檻1,000元，賺息聊勝於無；倘以上限20萬元新錢計，穩袋307元利息。若在分行開立為6.8厘，優惠至7月底。

高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘

1個月呈雙冠王︰富融（Fusion Bank）10厘，須成功推薦3名新客開戶，推薦人最多賺息410元

3個月︰大新、信銀國際及建行亞洲3.9厘

半年期︰華僑永亨4.18厘

1年期︰大眾財務3.75厘

2年期︰招商永隆3厘

另一為建行亞洲7天的20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底。

4大行︰

3個月︰滙豐及中銀3.1厘、恒生3.09厘、渣打3厘（只供中小企客戶）

半年期︰中銀、滙豐及渣打3.2厘、恒生3.19厘

1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

港元1個月拆息4.34厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.43厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第二季料3個月拆息處於4厘左右水平、第三季再升至4.2厘、末季為4.3厘。至於港滙3個月內預測為7.85，未來半年到1年預測為7.83。

虛銀高息榜︰

1個月︰富融10厘，須成功推薦3名新客開戶，推薦人最多賺息410元

3個月︰PAOB 3.7厘

4個月︰PAOB 3.4厘

5個月︰PAOB 3.4厘

半年期︰PAOB及富融3.4厘

9個月︰PAOB 3.4厘

1年期︰匯立、PAOB及livi bank齊報3.4厘，ZA Bank 3.31厘，AirStar 3.1厘、富融3厘

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君