【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰

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港元拆息抽升，全周共有12間銀行加港元定期存款息，為今年首次爆發的加息搶存戰，市料短存息最具上升空間，一年港元定存最高3.75厘。
綜觀5月的搶存戰，主戰場在超短存，兩間中資行突擊推超高息，但須捆綁服務等附帶條件，分別為︰工銀亞洲推7天年息8厘，須全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元）；再成功申請兩張指定信用卡。手機e開戶享8厘，門檻1,000元，賺息聊勝於無；倘以上限20萬元新錢計，穩袋307元利息。若在分行開立為6.8厘，優惠至7月底。
另一為建行亞洲7天的20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底。
港元1個月拆息4.34厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.43厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第二季料3個月拆息處於4厘左右水平、第三季再升至4.2厘、末季為4.3厘。至於港滙3個月內預測為7.85，未來半年到1年預測為7.83。
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特約記者︰曾桂芬
責任編輯︰李勝君