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【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰

07:35 2023/05/13

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銀行的主戰場落在短期港元定存。

港元拆息抽升，全周共有12間銀行加港元定期存款息，為今年首次爆發的加息搶存戰，市料短存息最具上升空間，一年港元定存最高3.75厘。

  • 銀行最新定存計劃：
  • 信銀國際3個月3.9厘
  • 交銀香港3個月3.8厘
  • 集友半年3.6厘
  • 匯立（WeLab Bank）3個月3.6厘
  • 東亞3個月3.6厘
  • 大眾銀行1年期3.6厘
  • 東亞1年期3.5厘
  • 星展1年期3.5厘
  • 華僑永亨1年期3.5厘
  • 建行亞洲1年期3.5厘 ，300萬元新錢
  • 花旗1年期3.46厘
  • 工銀亞洲半年及1年3.425厘
  • 大新4個月到1年期劃一3.4厘
  • 創興兩個月3.4厘
  • 創興半年3.25厘
  • 南商3個月及1年期3.2厘
  • 上商1年期2.98厘
  • 大眾銀行1個月2.7厘

綜觀5月的搶存戰，主戰場在超短存，兩間中資行突擊推超高息，但須捆綁服務等附帶條件，分別為︰工銀亞洲推7天年息8厘，須全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元）；再成功申請兩張指定信用卡。手機e開戶享8厘，門檻1,000元，賺息聊勝於無；倘以上限20萬元新錢計，穩袋307元利息。若在分行開立為6.8厘，優惠至7月底。

  • 高息榜︰
  • 7天︰建行亞洲20厘
  • 1個月呈雙冠王︰富融（Fusion Bank）10厘，須成功推薦3名新客開戶，推薦人最多賺息410元
  • 3個月︰大新、信銀國際及建行亞洲3.9厘
  • 半年期︰華僑永亨4.18厘
  • 1年期︰大眾財務3.75厘
  • 2年期︰招商永隆3厘

另一為建行亞洲7天的20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底。

  • 4大行︰
  • 3個月︰滙豐及中銀3.1厘、恒生3.09厘、渣打3厘（只供中小企客戶）
  • 半年期︰中銀、滙豐及渣打3.2厘、恒生3.19厘
  • 1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

港元1個月拆息4.34厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.43厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第二季料3個月拆息處於4厘左右水平、第三季再升至4.2厘、末季為4.3厘。至於港滙3個月內預測為7.85，未來半年到1年預測為7.83。

  • 虛銀高息榜︰
  • 1個月︰富融10厘，須成功推薦3名新客開戶，推薦人最多賺息410元
  • 3個月︰PAOB 3.7厘
  • 4個月︰PAOB 3.4厘
  • 5個月︰PAOB 3.4厘
  • 半年期︰PAOB及富融3.4厘
  • 9個月︰PAOB 3.4厘
  • 1年期︰匯立、PAOB及livi bank齊報3.4厘，ZA Bank 3.31厘，AirStar 3.1厘、富融3厘

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

天星銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 富融銀行 港元同業拆息 東亞銀行（00023） 創興銀行（01111） 南洋商業銀行 集友銀行 滙立銀行

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