【港元定存】 一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰

▲ 銀行的主戰場落在短期港元定存。

港元拆息抽升，全周共有12間銀行加港元定期存款息，為今年首次爆發的加息搶存戰，市料短存息最具上升空間。

「5窮月」踏入第2周，本周共有16間銀行調整港元定期存款息，當中12加，以全周計為今年為最多業界加息；另有4行短加長減。

先說加息，上商提高1年期0.05厘至2.98厘；大新(02356)一周3連加，其中4個月到1年期累升0.3厘，劃一至3.4厘；工銀亞洲全面加息，半年及1年調升0.125厘，新息率齊報3.425厘；花旗加3個月以上年息，1年期提升0.15厘至3.46厘；華僑永亨加1年期0.1厘至3.5厘。TOM集團（02383）有份虛擬銀行匯立（WeLab Bank）大幅上調3個月年息1.1厘，至3.6厘。平保（02318）旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）全面加息，且新推3個月享3.7厘，但起存額須50萬元；若是入場費100元，相同存期加0.2厘至3.4厘。建行亞洲加短中長息，惟大幅提高門檻，從100萬元新錢，急增兩倍至300萬元，現時1年期上調0.1厘至3.5厘。星展上調3個月以上年息，其中1年期加0.1厘至3.5厘；集友微升半年0.05厘至3.6厘；交銀香港調升3個月0.25厘至3.8厘。信銀國際加3個月0.2厘至3.9厘。

反觀，南商短加長減，3個月上調0.1厘至3.2厘；卻狠削1年期0.4厘，息率跟3個月一樣。創興勁加兩個月年息1.35厘，新息率至3.4厘，卻調低半年0.2厘至3.25厘。同樣，東亞（00023）提高3個月0.15厘至3.6厘；卻下調1年期0.1厘，至3.5厘；大眾銀行加1個月0.1厘至2.7厘，卻減1年期0.1厘至3.6厘。

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花旗：料3個月拆息 第2季回落至4厘水平 港滙3個月預測7.85

1個月拆息結束16連升，現稍回至4.34厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.43厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第二季料3個月拆息處於4厘左右水平、第三季再升至4.2厘、末季為4.3厘。至於港滙3個月內預測為7.85，未來半年到1年預測為7.83。

7天超短存破頂息 工銀亞洲8厘、建行亞洲20厘 留意捆綁服務等附帶條件

綜觀5月的搶存戰，主戰場在超短存，兩間中資行突擊推超高息，但須捆綁服務等附帶條件，分別為︰工銀亞洲推7天年息8厘，須全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元）；再成功申請兩張指定信用卞。手機e開戶享8厘，門檻1,000元，賺息聊勝於無；倘以上限20萬元新錢計，穩袋307元利息。若在分行開立為6.8厘，優惠至7月底。

另一為建行亞洲7天的20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底。

3個月高息榜執位 大新、信銀國際、建行亞洲3.9厘膺3冠王

此外，本周的高息榜，以3個月期再有執位，大新、信銀國際及建行齊加至3.9厘，問鼎3冠王。緊接其後是工銀亞洲及交銀香港的3.8厘，兩行位列亞軍。富邦只維持3.7厘，遂降一級至險守季軍；PAOB新推3.7厘，是唯一的虛銀重返三甲。

一年期仍以大眾財務的3.75厘續領先同業，險勝富邦及信銀國際的3.7厘；大眾銀行減至3.6厘，滑落至季軍；南商劈0.4厘至3.2厘，更失落三甲榜。

計及中小行的高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘

1個月呈雙冠王︰

＊富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元

＊滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰大新、信銀國際及建行亞洲3.9厘

半年期︰華僑永亨4.18厘

1年期︰大眾財務3.75厘

2年期︰招商永隆 3厘

那邊廂，市傳近日兩大發鈔行罕有向市場撲水，令短錢抽緊，挾高隔夜息，昨天飈升至4.8厘的逾15年新高；但今天已回落至4.54厘，且自4月至今未見龍頭行調高定期存款息。

比拼4大行︰

3個月︰

滙豐及中銀香港（02388）3.1厘

恒生（00011）3.09厘

渣打香港（02888）3厘（只供中小企客戶）

半年期︰中銀、滙豐及渣打3.2厘

恒生3.19厘

1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

虛銀PAOB全面加息 新推3個月享3.7厘 1年3.4厘看齊匯立、livi bank

另檢視虛銀高息榜︰

本周PAOB及匯立加息，而PAOB把1年期加至3.4厘，晉級榜首，跟中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank、以及匯立齊膺三冠王。

1個月︰富融10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日。

3個月︰平安壹賬通（PAOB）3.7厘

4個月︰PAOB 3.4厘

5個月︰PAOB 3.4厘

半年期︰PAOB及富融3.4厘

9個月︰PAOB 3.4厘

1年期︰匯立、PAOB及livi bank齊報3.4厘，跑贏眾安（ZA Bank）的3.31厘，小米（01810）持股虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘與富融的3厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君