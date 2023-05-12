▲ 【大行報告｜HSBC】高盛：銀行股價未反映拆息上揚 買邊隻銀行股好？

高盛發表報告，指聯儲局本月初加息後，香港銀行公布港元最優惠利率上升12.5基點，這也有助於提高資產收益率，而港元拆息（HIBOR）近日走高，惟本地銀行股價並沒有對拆息上揚做出反應，該投行確認對HSBC滙豐 （00005） 和中銀香港 （02388） 的買入評級，認為市場錯過了銀行淨息差的預期改善。

報告指，1個月港元拆息已較2月中旬時翻倍，昨日（11日）該年期的港元拆息已升至4.5%，兩日內飈70基點。盡管貸款需求疲軟，但港元的貸存比率約為90%，屬相對較高水平。這些因素的淨結果令該投行認為，假設美元拆息處於約5水平，港元拆息在今年餘下時間內可能會保持在4厘以上的水平，即是說，今年初較闊的港美息差料年內餘下時間不會重演。事實上，在以前的利率上升周期尾聲，港元拆息或只較美元拆息稍低，甚至是高於美元拆息。

拆息按季改善對銀行淨息差是好兆頭

高盛又指，港元拆息按季改善對香港銀行的淨息差是好兆頭。中銀香港、滙豐香港今年首季淨息差雖按季降15基點，高盛預計，這一趨勢將隨着淨息差連續上升而逆轉，料中銀香港、恒生銀行 （00011） 的凈息差按季分別增長5基點、15基點，滙豐集團的淨息差亦會因其香港業務而有相若程度的受惠。

鑑於港元拆息的變化，投資者的關注點可能會轉移到存款利率上。然而，高盛指出，未見銀行在存款優惠方面相應積極。該投行對銀行的調查顯示，自年初以來，支付的定期存款利率有所下降，與去年第4季度比，系統存款由「往來及儲蓄存款」轉移至定存速度也放慢。

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編輯：胡學能