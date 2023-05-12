▲ 【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價 最不看好中移動？股息回報有望逾7厘

高盛最新中資電訊股的研究報告指出，首季電訊業維持穩定增長，電訊營運商服務收入按年增長6%至8%，淨利潤增長約10%，預計年內增長前景依然強勁，但電訊設備商本土、海外需求都會較弱。高盛在最新報告，更新三大中資電訊股的財務預測，上調中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 和中國電信 （00728） 目標價。

高盛整合三大電訊商收入、盈利表現：

（億元人民幣） 通信服務 企業/ICT業務 傳統服務 EBITDA 純利 收入 按年變幅 收入 按年變幅 收入 按年變幅 金額 按年變幅 利潤率 金額 按年變幅 中移動 2100 +8.3% 290 +23.9% 1800 +6.1% 800 +4.9% 38.1% 281 +9.5% 中國聯通 860 +6.5% 220 +15.9% 640 +3.6% 260 +2.8% 29.9% 52 +11.2% 中國電信 1190 +7.7% 350 +18.9% 840 +3.6% 340 +4.7% 28.6% 80 +10.5%

高盛上調中移動、聯通和中電信目標價3%至9%

因應最新季度業績後，高盛上調3家電訊股目標價，上調幅度約3%至9%。

高盛最新予中移動港股目標價由69元升至75元，投資評級為「中性」；聯通H股目標價由7.5元升至7.7元，投資評級為「買入」；中電信H股目標價由5.1元升至5.5元，投資評級為「買入」。

看好中移動今年派息增15%

高盛指出，受惠於寬頻客戶增長勝預期，中移動固網收入有望較原先預期高。另外，因應管理層予2024、25年雲服務收入的最新指引，高盛上調中移動未來兩年收入預測1%至2%，上調EBITDA預測2%至4%，上調盈利預測4%至8%。

高盛同時上調中移動預測派息額，料2023年派息額可按年增15%至4.53元（人民幣，下同），2024、25年度派息再增至5.08元和5.54元。

以高盛最新派息預測和中移動周五收市價66港元計，中移動現價預測股息率仍有約7.66厘。

即使目標價上調幅度最高，高盛重申，中移動目標價潛在升幅不及另外兩家電訊股，從而令投資評級較低。

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記者：麥德銘