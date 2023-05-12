  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘

股市 17:05 2023/05/12

分享：

分享：

【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘

高盛最新中資電訊股的研究報告指出，首季電訊業維持穩定增長，電訊營運商服務收入按年增長6%至8%，淨利潤增長約10%，預計年內增長前景依然強勁，但電訊設備商本土、海外需求都會較弱。高盛在最新報告，更新三大中資電訊股的財務預測，上調中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 和中國電信 （00728） 目標價。

高盛整合三大電訊商收入、盈利表現：

（億元人民幣） 通信服務 企業/ICT業務 傳統服務 EBITDA 純利
收入 按年變幅 收入 按年變幅 收入 按年變幅 金額 按年變幅 利潤率 金額 按年變幅
中移動 2100 +8.3% 290 +23.9% 1800 +6.1% 800 +4.9% 38.1% 281 +9.5%
中國聯通 860 +6.5% 220 +15.9% 640 +3.6% 260 +2.8% 29.9% 52 +11.2%
中國電信 1190 +7.7% 350 +18.9% 840 +3.6% 340 +4.7% 28.6% 80 +10.5%

高盛上調中移動、聯通和中電信目標價3%至9%

因應最新季度業績後，高盛上調3家電訊股目標價，上調幅度約3%至9%。

高盛最新予中移動港股目標價由69元升至75元，投資評級為「中性」；聯通H股目標價由7.5元升至7.7元，投資評級為「買入」；中電信H股目標價由5.1元升至5.5元，投資評級為「買入」。

看好中移動今年派息增15%

高盛指出，受惠於寬頻客戶增長勝預期，中移動固網收入有望較原先預期高。另外，因應管理層予2024、25年雲服務收入的最新指引，高盛上調中移動未來兩年收入預測1%至2%，上調EBITDA預測2%至4%，上調盈利預測4%至8%。

高盛同時上調中移動預測派息額，料2023年派息額可按年增15%至4.53元（人民幣，下同），2024、25年度派息再增至5.08元和5.54元。

以高盛最新派息預測和中移動周五收市價66港元計，中移動現價預測股息率仍有約7.66厘。

即使目標價上調幅度最高，高盛重申，中移動目標價潛在升幅不及另外兩家電訊股，從而令投資評級較低。

【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金 

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

相關文章：

【中資電訊股】中移動發布「5G極致專網3.0 Ultra」　推四款場景化專網產品

【業績│電訊股】中移動首季EBITDA增長5%至799億元、純利升9.5%　移動業務ARPU增9.1%至47.9元

【大行報告｜電訊股】瑞銀料兩利好續撑中移動向上　目標價為85元、潛在升幅達25%

記者：麥德銘

港股 H股 大行報告 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【美股市況】債務上限談判延遲　道指跌101點 美滙美債息齊升 　（不斷更新）
【美股市況】債務上限談判延遲　道指跌101點 美滙美債息齊升 　（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】港元水緊原因曝光　傳有基金總部遷新加坡致短息飈　金管局：未發現港元市場有異常活動
【港元拆息】港元水緊原因曝光　傳有基金總部遷新加坡致短息飈　金管局：未發現港元市場有異常活動
【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）
【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款