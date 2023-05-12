美國債務違約風險及其影響

按照慣例，美國立法者從來沒有在財政部沒有現金支付義務之前，不通過暫停/提高債務上限的辦法。然而，對票據和衍生品市場的密切觀察顯示，市場願意打賭，「過去的表現並不保證未來的結果」；美國違約儘管可能是技術性，但並不像歷史上所顯示的那樣長遠。

為什麼有人會購買美國的信用違約掉期（CDS）？想像一下，為什麼為一個可以印刷世界儲備貨幣的借款人的違約提供保險工具會存在。然而，美國的CDS利差 - 或者說為美國債務違約投保的成本 - 在2023年的前幾個月已經大幅上升。當我們比較美國1年期和5年期CDS利差時，情況就會更加複雜；通常，當一個實體在短期內有可能違約時，對其長遠也不是好兆頭。然而，短期內針對美國的「保險成本」（1年CDS約160個基點）目前遠遠高於長期的（5Y年 CDS約60個基點）。

合乎邏輯的結論是，投資者將國會未能在該日期之前達成協議的短期風險歸因於此，該日期是政府用盡資金支付帳單的日子，最早可能在2023年6月到來，導致「無法支付」的信用事件，這將為購買保障的人帶來豐厚的回報。然而，從長遠來看，大多數人預計債務上限的僵局將以某種方式得到解決，就像一直以來一樣。

同樣的風險也反映在美國的短期國庫券（T-bills）市場上。鑒於近期銀行存款的不確定性增加，充滿現金的投資者正轉向T-bills作為主權支持的替代品。然而，即使在這種短期的"無風險"工具中，似乎也存在著隱憂，一個月的國庫券（約3.8%）被認為比三個月的國庫券（約5.1%）的風險要低得多 - 這種差距已經十多年沒有出現過了。其實如果投資者預期政府違約，可能會推遲幾天或幾周的本金支付，他們會投資在該日期附近將到期的國債。從這個意義上可見，如果這意味著用三個月的票據來避免面臨債務上限混亂的可能性，那麼投資者寧願選擇一個月的票據的較低收益率，這也解釋了這兩種票據之間收益率的巨大差距，儘管有類似的「無風險」情況。

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責任編輯︰梁浩碩



