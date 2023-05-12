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【新股IPO】軟銀芯片設計公司Arm據報最快9月赴美上市　集資100億美元

新股IPO 16:50 2023/05/12

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【新股IPO】軟銀芯片設計公司Arm據報最快9月赴美上市　集資100億美元

軟銀（Softbank）旗下芯片設計公司 Arm 據報最快9月美國紐約上市，集資額高達100億元，有望成為今年全球最大規模IPO。

《彭博》引述消費人士指，軟銀上月已秘密提交美國上市申請，高盛、摩通、巴克萊及瑞穗均為有份負責IPO銀行，但尚未落實誰是牽頭銀行，預計更多銀行會參與ARM IPO。

軟銀創辦人孫正義曾表示希望 ARM IPO 成為芯片行業有史以來最大規模的IPO，據報銀行們估計Arm市值為300億至700億美元，估價區間廣寬也反映，現時半導體股價波動下，對Arm估值造成挑戰。

Arm截至3月底的第四財季的銷售淨額按年增長28%至928億日圓，虧損62億日圓，去年同期賺101億日圓。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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【芯片大戰】軟銀旗下Arm據報製造自家芯片　藉以吸引新客戶

編輯：李哲毅

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