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【貓奴荀工】澳洲家庭請全職貓保姆 全天候陪玩陪食

環球社會熱點 17:17 2023/05/12

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澳洲悉尼有家庭近日在求職網站上刊登廣告，招聘一名全職住家保姆，照顧對象卻非兒童，而是家中的一隻寵物貓。廣告列出申請人只需專注照顧和愛護一隻貓，全天候陪玩陪食，並呼籲有意申請的人不要錯過這個千載難逢的機會。

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廣告透露，招聘家庭位於悉尼東區。由於家庭成員日常事務繁忙，應徵者需全天候留宿，並願意在周末及假期工作，僱主亦會提供設備俱全的獨立房間。

本身沒有養寵物的單身人士最適合此職位，但職位不設年齡限制。僱主亦希望保姆能長期工作，傾向聘請尋求穩定工作的人士。

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貓保姆職責包括餵食、陪玩、清潔寵物貓進食和如廁區、健康檢查、提供愛及關注。保姆亦需每天多次帶寵物貓到屋外花園及庭院玩，及向貓提供豐富的活動。

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薪金視乎應徵者經驗和資格而調整，僱主要求應徵者必須擁有照顧寵物貓的經驗、對貓的需要有深刻理解、由心而發地愛寵物。廣告更列明，應徵者需在求職信上講述之前養貓的經歷。

僱主亦要求應徵者具有出色的溝通技巧、急救證書、警方無犯罪記錄證明及有效的兒童工作核查證明（Working With Children Check）。如應徵者申請當下沒有上述資格，亦需願意取得相關資格。

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責任編輯：李俊儀

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