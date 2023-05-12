【財務斷捨離】春季大掃除 4招整理個人財務 財務達致健康狀態

日本的收納女王近藤麻理惠提出的斷捨離概念，不僅讓人的生活更簡潔有序，同時也啟發很多人思考理財方面的斷捨離。只要找到適合自己的方法，並定期清理財務壞習慣，加上適當運用數碼工具，我們可以逐步穩固財務健康。今次將介紹四個理財好習慣，只要能堅持下去，就能夠提升財務健康狀態，讓你的財務生活更加穩健有序。

1. 天天記帳

當你以為記帳太花時間時，你便在不知不覺間消費而不自知。每天花點時間記錄個人的收支，了解自己的消費模式，在每個月的開始做好預算。現今科技發達，只需要在程式尋找不同的理財工具已經可以協助你簡單記帳。

2. 分清想要、需要

從小朋友已經學習這件事，但人愈大愈容易迷失。到底自己想要及需要的東西你又了解多少呢?這看似是一個簡單概念，卻不是人人做到。很多人在減價或節日，派花紅期間會有衝動式消費者，讓個人財務在節日過往跌入負債的情況。

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3. 遠離債務

自己負擔不到的物品不要買，若你不是一個自律的人可以選擇用Visa卡而非信用卡。因為信用卡的利息高，欠款後往往難以還清。想財務健康，必須要女遠離欠信用卡債務的情況。

4. 檢視投資組合和保單

定期檢視個人的投資組合及保單。因為人生不同階段都有不同財務情況和保障需要。例如婚後成為家庭支柱需要為個人購買足夠的保額，避免出現意外時，讓家人難以生活。另一方面，亦需要定期檢視個人的投資情況，如踏入退休年齡便要逐步將投資的組合轉碼，轉換為較穩定的基金等。

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