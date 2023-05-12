【香港經濟】香港首季實質GDP增長2.7%　政府經濟顧問：全年旅客有可能恢復至疫情前8至9成水平（第二版）

▲ 【香港經濟】香港首季實質GDP增長2.7%、與預估一致 失業率回落至3.1% 歐美銀行業受壓為環球經濟前景添不確定性

在訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，香港第一季經濟明顯改善，實質本地生產總值（GDP）回復按年增長2.7%，上一季則收縮4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值急升5.3%。政府經濟顧問梁永勝表示，疫情復常是本港經濟回暖的主要驅動因素，料能夠抵消息口高企的影響，對今年消費市道比較樂觀，但貨物出口將繼續面對龐大挑戰，近期歐美銀行業受壓亦為環球經濟前景增添不確定性。

外圍環境充滿挑戰，本港第一季整體貨物出口按年急挫18.7%，當中輸往內地、美國和歐盟的出口按年續跌，分別下跌27.2%、13.3%及8.7%，不過梁永勝認爲，内地今年經濟增長勢頭良好，加上中港兩地之間的跨境陸路的貨運限制被撤銷，相信可抵消部分壓力。

旅遊服務輸出躍升至超過六倍

首季服務輸出明顯擴張16.5%，上一季僅增加0.6%，主要受惠於香港與內地和世界各地恢復正常往來，旅遊服務輸出躍升至超過六倍。梁稱，年初至今旅遊服務恢復進度不俗，4月初已達2018年日均54%水平，全年旅客恢復至8至9成也有可能，惟目前難以預計實際數字。

與此同時，運輸服務輸出回復溫和上升，商用及其他服務輸出轉為輕微增長，惟金融服務輸出按年跌2.6%，受累跨境金融活動減少及集資下跌所致。

本地方面，隨着中港防疫措施取消，消費氣氛大幅改善，私人消費開支在第一季按年實質急升13.0%；在經濟前景改善下，整體投資開支回升5.8%。

經季節性調整的失業率跌至3.1%

隨經濟復蘇，第一季的失業及就業不足情況繼續改善。經季節性調整的失業率由上一季的3.5%，進一步下跌至第一季的3.1%，就業不足率由1.5%下跌至1.2%。第一季大部分主要行業的失業率較上一季下跌，而較低技術工人和較高技術工人的失業率均下跌。

梁永勝表示，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力，而隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人次應會進一步增加，經濟情況和前景改善應能提振本地需求，但金融狀況偏緊仍是制約因素，相信勞工市場持續改善、消費券的發放及「開心香港」的一系列活動將為私人消費提供額外支持。

今年基本和整體通脹率預測維持2.5%及2.9%

他續稱，考慮到第一季的實際數字以及上述各項因素，今年全年實質GDP維持在《財政預算案》公布的3.5%至5.5%，又指如果目前經濟復甦動力持續，料增長率會靠近預測區間的上限。至於通脹方面，梁永勝料通脹會在今年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和，今年基本和整體通脹率的預測分別維持在2.5%及2.9%。

（第二版加入政府經濟顧問言論）

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編輯：陳韻妍、伍鍵文