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【互認基金】 首季北上基金累計淨吸資146億元 南下產品吸逾10億元

16:33 2023/05/12

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今年首季跨境互認基金吸資驟增。

今年首季跨境互認基金吸資罕現大躍進，據外滙管理局的最新統計，截至3月底，北上基金累計淨認購額146.62億元（人民幣，下同），首3個月驟增31.2億元，或急增27%。南下基金吸資10.62億元，首季亦增3,327萬元。

互認基金自2015年開通，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售，現時北上基金約有37隻。反觀，內地把招牌產品在港推的南下基金，現約有47隻（包括兩隻傘子基金），但市料在零售層面正式開賣唯恐少於20隻。

內地解封經濟復甦惹憧憬  歐美銀行危機游資東移避險

而北熱南冷持續8年，北上基金較南下產品淨吸金超逾百億元。首季北上及南下基金出現逾一年的勁吸金狀況，市料主因有2，分別為︰內地疫後全面解封，憧憬經濟顯著復甦；適逢3月歐美突爆銀行危機的黑天鵝事件，游資西去東移急覓避風港，遂刺激A股止跌喘穩，債券亦造好，帶挈互認基金的股債也水漲船高。

唯其如此，互認基金的吸資額較高峰期仍有大距離，北上基金相比2020年4月高峰期的175.55億元，落後近29億元。展望前景，眼下市場焦點落在跨境理財通。

舉星展香港為例，最近正式推出「跨境理財通」北向通業務，為香港投資者提供更便利的跨境投資服務。

星展早前指，作為香港首家在「跨境理財通」計劃下，擁有三間「南向通」合作夥伴的銀行，星展香港憑藉一系列的產品，與其夥伴銀行廣泛的分銷網絡，在大灣區內 9 個城市拓展客戶市場，令「南向通」的財富管理客戶數目，於去年下半年較上半年增幅高達 2.5 倍；同時，使用星展香港「南向通」投資者的平均個人額度、比市場平均水平高 5.7 倍。

●星展拓「跨境理財通」北向通  捕捉灣區業務機遇

有見及此，星展香港於上周五（5月5日）正式推出「跨境理財通」北向通業務，為本港投資者提供更便利的跨境投資服務。

目前，香港投資者可以通過「北向通」投資由內地公募基金管理人、以及星展中國評定為「P1」至「P3」風險等級的產品。作為來自新加坡的財富管理專家，星展香港為灣區內的投資者提供一站式的財富管理服務。 

星展香港董事總經理兼香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰（Ajay Mathur）表示，該行一直致力為大灣區投資者尋找新機遇，以及探索各種創新方案。隨着「南向通」的用戶數目增加，希望全新推出的「北向通」，能夠為香港投資者提供更優質和國際化的財富管理體驗。未來，會繼續致力提升在大灣區的影響力和能力，並滿足區內客戶不斷增長的財務需求。

●人民幣資產吸引力提升  港人可藉配置分散風險

星展中國副行長、個人銀行及財富管理業務總經理周邦貴表示，很高興跨境理財通北向通正式上綫，跨境理財通所帶來的機遇，
推動金融產品跨境流動，也正在影響着大灣區金融生態的發展。人民幣資產的吸引力，在近來全球市場震盪的環境下不斷提升，香港投資者可以通過增加在岸人民幣資產的配置，分散風險，同時亦能受惠於中國經濟發展。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君


 

跨境理財通 財富及資產管理 星展銀行 基金 大灣區 公募基金 人民幣 A股

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