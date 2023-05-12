【亞洲報告】瀚亞與PwC發表白皮書 料2030年亞洲佔全球GDP40%以上

據瀚亞投資Eastspring Investments及羅兵咸永道新加坡PricewaterhouseCoopers（PwC）最新發佈的「亞洲2.0：投資於新機遇時代」白皮書指，在供應鏈重新調整、消費者大幅增長及創新共同推動下，人口、科技及經濟轉型正為亞洲傳統及新經濟領域的投資者創造新的機會。



白皮書評估了亞洲市場當前出現的變化、亞洲下個轉型與上次不同的原因，以及這將為投資者帶來的全新機遇；重點載述九個主要亞洲市場蘊含大量機會的行業，以展示亞洲的多元化機會，它亦基於對多個行業國際企業100位商界高管領袖的全球調查、若干亞洲領先公司高級管理人員的訪談，以及深入研究。

全球商業領袖白皮書調查主要結果包括： 67%受訪者認為，隨著企業在亞洲尋求擴張及發展，印度的潛力最大，緊隨其後是中國（57%）及印尼（38%）。 由於亞洲的消費群不斷擴大及發展，77%受訪者正在亞洲尋求擴張或轉型機會。69%受訪者對亞洲未來持續經濟增長表示樂觀。 62%受訪者將改善實體及數碼基建，勞動技能組合進步（56%）及利好的政府政策和優惠（50%）列為支持亞洲未來轉型及其在亞洲長期業務目標的重要有利因素。 商界領袖意識到對可持續發展的關注日益增加，57%受訪者表示選擇供應商將取決於ESG考慮因素。 由於亞洲多元化市場存在細微差別，而各市場提供獨特的機會，因此需要量身定制投資方針。

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記者：張瑋婷