【考完DSE】除咗返工都可以諗諗有咩做 多元出路資訊展下周舉行

多元出路資訊SHOW 2023 展覽會將於下周五、六在九龍灣國際展貿中心二號展貿廳舉行。這是自疫情以來首次以實體模式復辦。展覽會為高中學生、家長及教師提供多元出路的最新資訊，協助學生在規劃升學途徑及就業出路上作好準備。展覽會上午10時至下午6時舉行，免費入場，無需預先登記。

同場加映：【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

約30間專上院校和機構將設攤位，介紹經本地評審的專上課程、應用教育文憑課程，以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台和資歷架構等。學生可親身了解其感興趣的課程。

學友社、香港青年協會和香港基督教女青年會將提供升學及就業輔導。展覽會設多場講座介紹課程、升學準備和策略，以及專上學生分享環節。

【著數優惠】惠康慶祝78周年 即日起至下周四 逾78件指定貨品買1送1【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【青姐話】中特估 有段古

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機